Экспорт мороженого из Пермского края увеличился в 1,3 раза

С 1 января по 6 мая 2026 года из Пермского края было отправлено 21,32 тонн мороженого в Республику Беларусь. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года — тогда было отправлено 16,25 тонн. Об этом сообщает пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

4 мая ведомство проконтролировало отправку в Беларусь 6,90 тонн пермского мороженого. Партия соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза.

Отметим, что в Пермском крае производством мороженого занимается хладокомбинат «Созвездие», входящий в удмуртский холдинг «Комос групп».