Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Чем известен Тед Тернер

Основатель CNN умер в 87 лет

Американский бизнесмен, основатель телеканала CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Тед Тернер

Тед Тернер

Фото: Reuters

Тед Тернер

Фото: Reuters

Роберт Эдвард (Тед) Тернер родился 19 ноября 1938 года в Цинциннати (штат Огайо, США) в семье владельца рекламного агентства. Учился в Университете Брауна, но был отчислен за нарушение дисциплины.

С 1960 года работал в компании отца, возглавив одно из отделений его агентства. После самоубийства отца в 1963 году продолжил заниматься семейным рекламным бизнесом. В конце 1960-х годов приобрел несколько радиостанций, убыточную телестудию в Атланте и права на популярные сериалы и кинофильмы. В 1970-х его ставший прибыльным телеканал перешел на национальное вещание, компания стала называться Turner Broadcasting System (TBS).

В 1980 году создал круглосуточный информационный кабельный телеканал CNN (Cable News Network), главной особенностью которого стала оперативная передача новостей и прямые эфиры. В 1982-м Тернер впервые попал в список 400 самых богатых людей Америки. В 1988-м он запустил канал TNT (Turner Network Television).

В 1991 году приобрел мультипликационную студию Hanna-Barbera, а вскоре создал канал для детей Cartoon Network. В 1993-м присоединил к своей империи еще две киностудии — Castel Rock Cinema и New Line Cinema, а в 1994-м запустил канал Turner Classic Movies.

В 1996 году TBS была куплена конгломератом Time Warner за $7,4 млрд. Тед Тернер получил 10%-ную долю в новой компании и стал ее вице-президентом. В 2000-м произошло слияние Time Warner и AOL. Тед Тернер оставался вице-президентом, а затем членом совета директоров медиахолдинга до 2003 года, в 2006-м ушел из этого бизнеса.

Тед Тернер был известен в мире парусного спорта, которым увлекся еще в детские годы. В 1977 году он выиграл Кубок Америки, а в 1979-м стал победителем регаты Fastnet. В 1976-м он приобрел бейсбольную команду Atlanta Braves, в 1977-м — баскетбольный клуб Atlanta Hawks. В июле 1986 года по инициативе Теда Тернера в Москве впервые прошли международные спортивные соревнования — Игры доброй воли. Они были задуманы как альтернатива Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе, в которой СССР отказался участвовать. Мероприятие стало одним из факторов, оказавших положительное влияние на отношения между СССР и США.

Активно занимался благотворительностью, принимал участие в работе организаций, борющихся за охрану окружающей среды. В 1997-м создал фонд с капиталом в $1 млрд, который перечислял ООН средства на гуманитарные нужды. В 2004 году на Аллее славы в Голливуде была открыта звезда Тернера.

По оценке Forbes, состояние Теда Тернера составляло $2,8 млрд. Он был трижды женат и воспитал пятерых детей.

Фотогалерея

Каким был Тед Тернер

Предыдущая фотография
«Я знаю, что они напишут на моей могильной плите: „Мне больше нечего сказать“»

«Я знаю, что они напишут на моей могильной плите: „Мне больше нечего сказать“»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На игре «Атланта Брэйвз», 1977 год &lt;br>Тед Тернер купил бейсбольный клуб в 1976 году за $12 млн. Он превратил телепередачи команды в фирменные программы для своей молодой кабельной сети WTBS, что позволило «Брэйвз» стать первой франшизой с аудиторией по всей стране

На игре «Атланта Брэйвз», 1977 год
Тед Тернер купил бейсбольный клуб в 1976 году за $12 млн. Он превратил телепередачи команды в фирменные программы для своей молодой кабельной сети WTBS, что позволило «Брэйвз» стать первой франшизой с аудиторией по всей стране

Фото: R.C. Greenawalt / AP

«Мужчин следует отстранить от государственных должностей на 100 лет во всех уголках мира... Это был бы гораздо более добрый, мягкий и разумно управляемый мир. Мужчины управляли миром миллионы лет. Мы все испортили безнадежно. Давайте отдадим это женщинам»

«Мужчин следует отстранить от государственных должностей на 100 лет во всех уголках мира... Это был бы гораздо более добрый, мягкий и разумно управляемый мир. Мужчины управляли миром миллионы лет. Мы все испортили безнадежно. Давайте отдадим это женщинам»

Фото: AP

Тед Тернер был известен в мире парусного спорта, которым увлекся еще в детские годы. В 1977 году он выиграл Кубок Америки, а в 1979-м стал победителем регаты Fastnet

Тед Тернер был известен в мире парусного спорта, которым увлекся еще в детские годы. В 1977 году он выиграл Кубок Америки, а в 1979-м стал победителем регаты Fastnet

Фото: AP

На матче между командами «Атланта Брэйвз» и «Сан-Диего Падрес», 1982 год

На матче между командами «Атланта Брэйвз» и «Сан-Диего Падрес», 1982 год

Фото: Charles Kelly / AP

В 1977 году Тед Тернер приобрел баскетбольный клуб «Атланта Хоукс»

В 1977 году Тед Тернер приобрел баскетбольный клуб «Атланта Хоукс»

Фото: AP / Joe Holloway Jr.

В 1980 году бизнесмен создал круглосуточный информационный кабельный телеканал CNN. На открытии он заявил: «Мы не будем прекращать работу, пока не наступит конец света. Мы будем в эфире и будем освещать конец света в прямом эфире, и это будет наше последнее событие»

В 1980 году бизнесмен создал круглосуточный информационный кабельный телеканал CNN. На открытии он заявил: «Мы не будем прекращать работу, пока не наступит конец света. Мы будем в эфире и будем освещать конец света в прямом эфире, и это будет наше последнее событие»

Фото: AP

Тед Тернер был трижды женат и воспитал пятерых детей &lt;br>С третьей женой, актрисой Джейн Фондой, 1980-е

Тед Тернер был трижды женат и воспитал пятерых детей
С третьей женой, актрисой Джейн Фондой, 1980-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С женой Джейн Фондой на вручении «Оскара», 1990 год

С женой Джейн Фондой на вручении «Оскара», 1990 год

Фото: Bettmann Archives / Reuters

В 1991 году Тернер получил в университете Тафтса (признан нежелательной организацией в России) степень почетного доктора гуманитарных наук

В 1991 году Тернер получил в университете Тафтса (признан нежелательной организацией в России) степень почетного доктора гуманитарных наук

Фото: Lisa Bul / AP

На вручении премии Governor&#39;s Award, 1992 год

На вручении премии Governor's Award, 1992 год

Фото: Doug Pizac / AP

С женой Джейн Фондой и экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым на вручении премии Environmental Media Awards в Лос-Анджелесе, 1994 год

С женой Джейн Фондой и экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым на вручении премии Environmental Media Awards в Лос-Анджелесе, 1994 год

Фото: Reuters

«В Соединенных Штатах живут одни из самых глупых людей в мире»

«В Соединенных Штатах живут одни из самых глупых людей в мире»

Фото: Paula Illingworth / AP

В 2004 году на Аллее славы в Голливуде была открыта звезда Тернера

В 2004 году на Аллее славы в Голливуде была открыта звезда Тернера

Фото: Damian Dovarganes / AP

«За три года я раздал половину своего имущества. Честно говоря, у меня дрожали руки, когда я подписывал документы об отчуждении» &lt;br>Бизнесмен занимался благотворительностью, принимал участие в работе организаций, борющихся за охрану окружающей среды. В 1997-м создал фонд с капиталом в $1 млрд, который перечислял ООН средства на гуманитарные нужды

«За три года я раздал половину своего имущества. Честно говоря, у меня дрожали руки, когда я подписывал документы об отчуждении»
Бизнесмен занимался благотворительностью, принимал участие в работе организаций, борющихся за охрану окружающей среды. В 1997-м создал фонд с капиталом в $1 млрд, который перечислял ООН средства на гуманитарные нужды

Фото: Ric Feld / AP

На открытии форума Всемирной торговой организации «Что такое ВТО для XXI века?», 2006 год

На открытии форума Всемирной торговой организации «Что такое ВТО для XXI века?», 2006 год

Фото: AP

На баскетбольном матче между командами «Атланта Хоукс» и «Вашингтон Уизардс», 2015 год

На баскетбольном матче между командами «Атланта Хоукс» и «Вашингтон Уизардс», 2015 год

Фото: John Bazemore / AP

Следующая фотография
1 / 17

«Я знаю, что они напишут на моей могильной плите: „Мне больше нечего сказать“»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На игре «Атланта Брэйвз», 1977 год
Тед Тернер купил бейсбольный клуб в 1976 году за $12 млн. Он превратил телепередачи команды в фирменные программы для своей молодой кабельной сети WTBS, что позволило «Брэйвз» стать первой франшизой с аудиторией по всей стране

Фото: R.C. Greenawalt / AP

«Мужчин следует отстранить от государственных должностей на 100 лет во всех уголках мира... Это был бы гораздо более добрый, мягкий и разумно управляемый мир. Мужчины управляли миром миллионы лет. Мы все испортили безнадежно. Давайте отдадим это женщинам»

Фото: AP

Тед Тернер был известен в мире парусного спорта, которым увлекся еще в детские годы. В 1977 году он выиграл Кубок Америки, а в 1979-м стал победителем регаты Fastnet

Фото: AP

На матче между командами «Атланта Брэйвз» и «Сан-Диего Падрес», 1982 год

Фото: Charles Kelly / AP

В 1977 году Тед Тернер приобрел баскетбольный клуб «Атланта Хоукс»

Фото: AP / Joe Holloway Jr.

В 1980 году бизнесмен создал круглосуточный информационный кабельный телеканал CNN. На открытии он заявил: «Мы не будем прекращать работу, пока не наступит конец света. Мы будем в эфире и будем освещать конец света в прямом эфире, и это будет наше последнее событие»

Фото: AP

Тед Тернер был трижды женат и воспитал пятерых детей
С третьей женой, актрисой Джейн Фондой, 1980-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С женой Джейн Фондой на вручении «Оскара», 1990 год

Фото: Bettmann Archives / Reuters

В 1991 году Тернер получил в университете Тафтса (признан нежелательной организацией в России) степень почетного доктора гуманитарных наук

Фото: Lisa Bul / AP

На вручении премии Governor's Award, 1992 год

Фото: Doug Pizac / AP

С женой Джейн Фондой и экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым на вручении премии Environmental Media Awards в Лос-Анджелесе, 1994 год

Фото: Reuters

«В Соединенных Штатах живут одни из самых глупых людей в мире»

Фото: Paula Illingworth / AP

В 2004 году на Аллее славы в Голливуде была открыта звезда Тернера

Фото: Damian Dovarganes / AP

«За три года я раздал половину своего имущества. Честно говоря, у меня дрожали руки, когда я подписывал документы об отчуждении»
Бизнесмен занимался благотворительностью, принимал участие в работе организаций, борющихся за охрану окружающей среды. В 1997-м создал фонд с капиталом в $1 млрд, который перечислял ООН средства на гуманитарные нужды

Фото: Ric Feld / AP

На открытии форума Всемирной торговой организации «Что такое ВТО для XXI века?», 2006 год

Фото: AP

На баскетбольном матче между командами «Атланта Хоукс» и «Вашингтон Уизардс», 2015 год

Фото: John Bazemore / AP

Смотреть

Новости компаний Все