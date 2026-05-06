Чем известен Тед Тернер

Американский бизнесмен, основатель телеканала CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Reuters

Роберт Эдвард (Тед) Тернер родился 19 ноября 1938 года в Цинциннати (штат Огайо, США) в семье владельца рекламного агентства. Учился в Университете Брауна, но был отчислен за нарушение дисциплины.

С 1960 года работал в компании отца, возглавив одно из отделений его агентства. После самоубийства отца в 1963 году продолжил заниматься семейным рекламным бизнесом. В конце 1960-х годов приобрел несколько радиостанций, убыточную телестудию в Атланте и права на популярные сериалы и кинофильмы. В 1970-х его ставший прибыльным телеканал перешел на национальное вещание, компания стала называться Turner Broadcasting System (TBS).

В 1980 году создал круглосуточный информационный кабельный телеканал CNN (Cable News Network), главной особенностью которого стала оперативная передача новостей и прямые эфиры. В 1982-м Тернер впервые попал в список 400 самых богатых людей Америки. В 1988-м он запустил канал TNT (Turner Network Television).

В 1991 году приобрел мультипликационную студию Hanna-Barbera, а вскоре создал канал для детей Cartoon Network. В 1993-м присоединил к своей империи еще две киностудии — Castel Rock Cinema и New Line Cinema, а в 1994-м запустил канал Turner Classic Movies.

В 1996 году TBS была куплена конгломератом Time Warner за $7,4 млрд. Тед Тернер получил 10%-ную долю в новой компании и стал ее вице-президентом. В 2000-м произошло слияние Time Warner и AOL. Тед Тернер оставался вице-президентом, а затем членом совета директоров медиахолдинга до 2003 года, в 2006-м ушел из этого бизнеса.

Тед Тернер был известен в мире парусного спорта, которым увлекся еще в детские годы. В 1977 году он выиграл Кубок Америки, а в 1979-м стал победителем регаты Fastnet. В 1976-м он приобрел бейсбольную команду Atlanta Braves, в 1977-м — баскетбольный клуб Atlanta Hawks. В июле 1986 года по инициативе Теда Тернера в Москве впервые прошли международные спортивные соревнования — Игры доброй воли. Они были задуманы как альтернатива Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе, в которой СССР отказался участвовать. Мероприятие стало одним из факторов, оказавших положительное влияние на отношения между СССР и США.

Активно занимался благотворительностью, принимал участие в работе организаций, борющихся за охрану окружающей среды. В 1997-м создал фонд с капиталом в $1 млрд, который перечислял ООН средства на гуманитарные нужды. В 2004 году на Аллее славы в Голливуде была открыта звезда Тернера.

По оценке Forbes, состояние Теда Тернера составляло $2,8 млрд. Он был трижды женат и воспитал пятерых детей.