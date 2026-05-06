Ставропольский сервис продажи билетов получил почти 200 млн рублей прибыли

Ставропольская ИТ-компания «Рус-Билет», развивающая цифровые сервисы для продажи автобусных билетов и управления перевозками, по итогам 2025 года увеличила чистую прибыль до 195,2 млн руб. против 34 млн руб. годом ранее. Такие данные следуют из отчетности СПАРК–Интерфакс, проанализированной «Ъ-Кавказ».

Выручка компании за год выросла более чем в два раза — с 226,6 млн до 526,6 млн руб. Рентабельность бизнеса превысила 35%. По темпам роста финансовых показателей компания вошла в число наиболее динамично развивающихся участников ИТ-рынка Ставропольского края.

ООО «Рус-Билет» разрабатывает цифровую инфраструктуру для пассажирских перевозок, включая платформы продажи билетов, системы управления рейсами, учета загрузки транспорта и динамического ценообразования. Сервисы компании интегрированы с автовокзалами, перевозчиками и онлайн-агрегаторами, формируя единое пространство для продажи и учета билетов.

Основная бизнес-модель компании строится на транзакционных доходах — прибыль формируется за счет обработки операций и подключения новых участников к платформе. По оценке аналитиков, такой формат позволяет масштабировать бизнес без пропорционального увеличения штата и затрат на персонал, что положительно влияет на маржинальность.

Эксперты отмечают, что на фоне роста внутреннего туризма и межрегиональных автобусных перевозок спрос на цифровые сервисы в транспортной отрасли продолжает увеличиваться. Дополнительным фактором роста стало расширение числа партнеров и географии присутствия платформы.

По данным СПАРК–Интерфакс, компания остается одной из крупнейших ИТ-структур региона в сегменте транспортных сервисов. Участники рынка отмечают, что цифровизация автобусных перевозок остается одним из наиболее быстрорастущих направлений в сфере регионального ИТ-бизнеса.

При этом в отчетности компании фиксируется рост дебиторской задолженности, объем которой превышает половину годовой выручки. Аналитики связывают это с увеличением числа контрагентов и особенностями расчетов в транспортном секторе.

Роман Лаврухин