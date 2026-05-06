Apple выплатит $250 млн по иску о недостоверной рекламе ИИ

Компания Apple выплатит $250 млн в рамках судебного урегулирования коллективного иска, сообщает BBC. Ее обвиняли в введении потребителей в заблуждение относительно новых функций и возможностей искусственного интеллекта.

В 2024 году Apple запустила рекламную кампанию сервисов ИИ под названием Apple Intelligence. Однако позднее компания перенесла их внедрение на неопределенный срок. В иске, поданном против компании в прошлом году, утверждалось, что Apple распространяла «недобросовестную рекламу с целью увеличения продаж iPhone». Корпорация не признала своей вины, однако согласилась выплатить от $25 до $95 жителям США, которые купили iPhone 15 и iPhone 16 в период с июня 2024 года по март 2025 года.

«Apple продвигала возможности искусственного интеллекта, которые не существовали в то время, не существуют сейчас и не будут существовать в течение двух или более лет, если вообще когда-нибудь появятся, при этом позиционируя их как инновацию»,— заявили адвокаты, представлявшие интересы покупателей. Они отметили, что Apple развернула кампанию, посвященную искусственному интеллекту, чтобы не отставать от таких крупных игроков индустрии, как OpenAI и Anthropic.

Елизавета Труфанова