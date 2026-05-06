Предприниматели в финском приграничном городе Иматра выражают надежду на скорое открытие границы с Россией и уже готовятся к этому событию, сообщает телерадиовещательная корпорация Yle.

Иматра расположена в шести километрах от пропускного пункта на границе с РФ и раньше была популярным направлением для российских туристов. Мэр Иматры Матиас Хильден рассказал Yle, что знает о компаниях, которые готовятся к возобновлению работы границы, но не стал раскрывать их наименования.

Генеральный директор торгово-промышленной палаты Южной Карелии Мика Пелтонен подтвердил, что в предпринимательской среде идут обсуждения о возможном открытии восточной границы с Россией. Однако он и другие представители бизнеса сомневаются, что это произойдет в ближайшее время.

Граница между Финляндией и Россией была закрыта по решению финских властей в 2023 году из-за роста неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские чиновники обвиняли Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к госгранице. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинения отвергла, назвав обвинения проявлением двойных стандартов Запада.