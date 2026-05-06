В Сызрани транспортную компанию обязали оснастить 60 автобусов камерами видеонаблюдения

Суд обязал ООО «Автостройсервис» в течение двух месяцев после вступления судебного акта в законную силу организовать и провести работы по оснащению 60 единиц транспортных средств техническими средствами видеонаблюдения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отмечают в надзорном ведомстве, компания, осуществляющая пассажирские перевозки в Сызрани, не оснастила транспортные средства, находящиеся в пользовании юридического лица, необходимыми камерами видеонаблюдения. В связи с этим прокурор обратился в суд.

В результате транспортная компания закупила необходимое количество видеокамер. После их поставки организация приступит к их установке.

Руфия Кутляева