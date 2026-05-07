«Прощайте, наш старший товарищ»

В Уфе прошла церемония прощания с председателем Курултая Башкирии, генерал-майором внутренней службы в отставке Константином Толкачевым. Политик, который руководил парламентом Башкирии с 1999 года, скончался 4 мая в возрасте 73 лет в московской клинике от продолжительной болезни. Проводить его в последний путь пришли сотни человек, среди которых первые лица республики, священнослужители и горожане. Похоронили политика на Южном кладбище Уфы.

Прощание с Константином Толкачевым началось в фойе здания Курултая Башкирии на улице Валиди, 42 в 9 утра. Именно там проходят заседания парламента республики. Здесь время от времени звучат последние слова в адрес ушедших из жизни представителей политической сцены региона. Чуть менее года назад, 7 мая 2025 года, тут проводили в последний путь бывшего главу администрации Уфы и депутата Госдумы Павла Качкаева.

Очередь из желающих попрощаться с председателем Курултая выстроилась едва ли не от Советской улицы. Точное количество пришедших подсчитать было трудно, но можно смело констатировать — их были сотни, как принесенных ими букетов и траурных венков.

Цветы периодически относили в сторону, основная их часть была возложена перед орденскими подушками с наградами, полученными Константином Толкачевым за годы службы в МВД и работы в парламенте. По обеим сторонам от гроба в почетном карауле стояли вооруженные курсанты Уфимского юридического института, которым политик руководил с 1996 по 2003 год.

Перед входом в здание был установлен большой экран, на котором транслировалась траурная церемония. То тут, то там люди собирались небольшими группами и делились воспоминаниями о Константине Толкачеве.

Митрополит Никон, ранее руководивший Башкортостанской митрополией, встретил на улице своего преемника — митрополита Филарета. Заходить внутрь сразу они не стали: дождались под тенью деревьев председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджутддина.

Недалеко от места прощания прогуливался депутат Госдумы Николай Валуев, не отказывавший уфимцам в совместных фотографиях.

Прощальный митинг начался в 11 часов, когда в здание Курултая с делегацией прибыл глава Башкирии Радий Хабиров.

«Может быть, я ошибаюсь, но, мне кажется, уходит целая эпоха, эпоха людей, эпоха событий», — заявил господин Хабиров. По его словам, Константин Толкачев «играл определяющую роль» в формировании современной Башкирии на рубеже 1990-х и 2000-х годов благодаря «глубочайшим знаниям юриспруденции, политической мудрости и высочайшего интеллекта».

Радий Хабиров рассказал, что Константин Толкачев боролся с болезнью несколько лет, но никогда не жаловался, а шел на работу с улыбкой. «Я лично буду брать с него пример как надо вести себя, когда тебе тяжело, когда тебе больно: не выставлять это напоказ и всегда руководствоваться интересами республики, интересами людей»,— заявил глава региона, пообещав увековечить память господина Толкачева в самое ближайшее время.

«Прощайте, наш старший товарищ, мудрый советчик и настоящий русский генерал»,— прочувствованно закончил речь Радий Хабиров.

Далее выступали председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, руководители парламентов Татарстана и Абхазии, исполняющий обязанности председателя Курултая республики Салават Хусаинов, представители духовенства. Многие из них признавали, что Константин Толкачев до последнего оставался самим собой: шутил и не отчаивался.

Вдова политика Нина Толкачева, едва сдерживая эмоции, поклонилась всем, кто пришел проводить в последний путь «Константина Борисовича — моего любимого, дорогого, самого близкого, родного человека». «Это было мое солнце, когда он приходил домой и улыбался. Вы, наверное, все знаете, какая у него была улыбка, — призналась вдова. — Я ему хочу сказать большое спасибо за все те годы, которые мы прожили с ним вместе. Он никогда голоса на меня не повысил, он никогда плохого слова мне не сказал. Он — мое крыло, которое позволяло мне летать. К сожалению, сейчас я лишилась этого крыла. Я тебя очень сильно просила, чтобы ты меня не оставлял, и ты делал все возможное, чтобы меня не оставить одну, но жизнь так распорядилась».

Гроб с телом Константина Толкачева установили на лафет под траурную музыку в исполнении сводного оркестра республиканского МВД и Уфимского юридического института. Траурная церемония не спеша проследовала до соседнего перекрестка с улицей Пушкина, откуда все желающие, сев в автобусы, отправились на Южное кладбище Уфы.

Булат Баширов