Количество засоров в нижегородских сетях водоотведения выросло на 26%

В Нижнем Новгороде с начала года на сетях водоотведения в зоне ответственности АО «Объединенный коммунальный оператор» ликвидировано около 2,2 тыс. засоров. По словам главы города Юрия Шалабаева, это на 25% выше аналогичного периода прошлого года и на 35% больше по сравнению с январем — апрелем 2024 года.

Ежедневно аварийные бригады выезжают от 10 до 30 раз на устранение засоров и очистку приемных отделений канализационных насосных станций. На это они могут тратит по несколько часов, хотя этого можно избежать, если жители будут выбрасывать бытовой и строительный мусор не в канализационную сеть, а в контейнеры для сбора отходов, считает мэр.

Андрей Репин