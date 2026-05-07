С дома выдача есть

Как стало известно «Ъ», мэрия Уфы полтора месяца назад отозвала разрешения на строительство жилого комплекса рядом с поселком Восьмое марта. Проект, общая стоимость которого может превысить 9 млрд руб., планирует реализовать ООО «Специализированный застройщик "Прайм центр"», связанное с группой компаний Prime Development. Девелопер получил добро на строительство еще в январе, но мэрия нашла нарушения в документах и «в порядке самоконтроля» отменила свои же решения. Застройщик с претензиями не согласен и намерен оспорить действия чиновников в суде.

Администрация Уфы отменила ранее выданные разрешения на строительство

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Администрация Уфы отменила ранее выданные разрешения на строительство

Арбитражный суд Башкирии 8, 9 и 11 июня рассмотрит исковые заявления ООО «Специализированный застройщик "Прайм центр"» (СЗ «Прайм центр») к мэрии Уфы. Компания требует признать недействительными решения администрации об отмене ранее выданных разрешений на строительство жилого комплекса

Застройщик собирается возвести три многоквартирных жилых дома на трех участках юго-восточнее поселка Восьмое марта, на пересечении улиц Асхата Мирзагитова и Природной. По данным единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», общая жилая площадь 26-этажных домов комфорт-класса должна превысить 40,5 тыс. кв. м. В высотках могут появиться более 1 тыс. квартир.

Из проектных деклараций следует, что стоимость строительства каждого объекта оценивается в 3,23 млрд руб. Сдача домов запланирована на 2029–2032 годы, продажи квартир еще не начались.

ООО «Специализированный застройщик "Прайм центр"» зарегистрировано в сентябре 2024 года в Уфе. Учредителем и директором компании с уставным капиталом 20 тыс. руб. является Дмитрий Павлов, топ-менеджер специализированных застройщиков, связанных с группой компаний Prime Development.

Строительство жилых комплексов на этой территории было предусмотрено в проектах планировки и межевания, которые еще 20 декабря 2024 года утвердил исполняющий обязанности главы администрации Уфы Агарагим Кагиргаджиев. Заказчиком планировочной документации выступило ООО «Специализированный застройщик «Еврострой-Уфа», связанное с совладельцем уфимского торгового комплекса «Красинский» Владимиром Богдановым. Документы предусматривали, что на территории, ограниченной Алексеевским и Затонским шоссе, Природной улицей и проектируемыми дорогами, будет построен 51 дом высотой до 25 этажей.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе администрации Уфы, 22 января «Прайм центр» получил три разрешения на строительство домов. Однако, пояснили в мэрии, 18 марта, обнаружив нарушения в проектной документации, она отменила документы в порядке самоконтроля. По мнению администрации, застройщик не представил надлежащим образом оформленные технические условия на подключение домов к инженерным коммуникациям. Кроме того, оказалось, что цветовые и конструктивные решения фасадов отличаются от тех, что были согласованы главным управлением архитектуры Уфы.

Также городские власти отмечают: застройщик не согласовал с собственниками и эксплуатирующими организациями вынос действующих инженерных коммуникаций, пролегающих по застраиваемым участкам, и не получил от всех владельцев земли, находящейся в долевой собственности, согласия на строительство.

Ко всему прочему, выяснилось, что различные разделы проектной документации и заключения экспертизы содержат противоречивые сведения об этажности высоток. Последней причиной для отмены разрешений на строительство власти называют нехватку в проекте парковочных мест: это приведет к дополнительной нагрузке на дворы, полагают чиновники.

Застройщик с претензиями чиновников не согласен. По мнению «Прайм центра», администрация отозвала разрешения по основаниям, «которые не могут быть причиной для отмены или невыдачи разрешений на строительство».

Кроме того, компания в ответе на запрос «Ъ» сослалась на предупреждение управления Федеральной антимонопольной службы по Башкирии в адрес мэрии. По версии девелопера, ведомство потребовало от муниципалитета вернуть застройщику разрешения на строительство до 12 мая.

В УФАС по Башкирии от комментариев воздержались.

Идэль Гумеров