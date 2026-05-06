Самарская область хочет получить кредиты на сумму 18,1 млрд рублей для пополнения бюджета

Министерство финансов Самарской области объявило аукционы на предоставление возобновляемых кредитных линий с общим лимитом задолженности в размере 18,1 млрд руб. Соответствующая информация размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

На сайте госзакупок размещены 16 аукционов по предоставлению кредитных линий на финансирование дефицита бюджета и погашение государственных долговых обязательств Самарской области с лимитом по 1 млрд руб. на 365 дней. Заявки принимаются до 18 мая, определить кредитные организации планируют 20 мая. Начальная цена торгов составляет 165,7 млн руб. (из расчета: ключевая ставка Банка России + 2,07% годовых.

Еще три аукциона размещены под эти же цели, но с лимитом по 500 млн руб. Начальная цена — 82,85 млн руб. Один аукцион предусматривает лимит кредитной линии в размере 600 млн руб. Его начальная цена составляет 99,42 млн руб.

Согласно поправкам в бюджет Самарской области, доходы региона в этом году составят 322,8 млрд руб., расходы — 362 млрд руб. Дефицит превысит 39 млрд руб.

Руфия Кутляева