Андрей Чибис обсудил с белорусской делегацией развитие грузооборота в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел в Мурманске встречу с делегацией из Республики Беларусь. Визит стал ответным после мартовской поездки заполярной делегации в Минск и переговоров с президентом Александром Лукашенко. Стороны обсудили практические шаги по наращиванию товарооборота и развитию логистики.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Для нас это особенно важно — визит ответный. В марте мы сами были в Минске, тогда очень предметно поговорили с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко и договорились о конкретных шагах»,— сообщил глава региона.

Белорусской делегации показали ключевые объекты региона, в том числе терминал «Лавна», который, по словам губернатора, произвел особенно сильное впечатление. Особое внимание на переговорах уделили логистическому направлению.

Кирилл Конторщиков