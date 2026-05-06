Не дело техники

В Новосибирске 6 мая состоялась первая репетиция военного парада, который традиционно пройдет в День Победы в центре города. Современная военная техника участия в ней не принимала. Ранее о том, что праздничные мероприятия запланированы без военной техники, сообщали власти в ряде других сибирских регионов. Причиной изменения обычной программы торжеств называют оперативную обстановку.

На парадах в День Победы жители сибирских городов не смогут увидеть современную военную технику

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ На парадах в День Победы жители сибирских городов не смогут увидеть современную военную технику

Вечером 6 мая центр Новосибирска был перекрыт для проведения первой репетиции парада войск Новосибирского гарнизона. Он традиционно пройдет на пл. Ленина в День Победы.

Согласно порядку, утвержденному Министерством обороны РФ, военные парады проводятся 9 мая в Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. Как писал «Ъ», 28 апреля Минобороны РФ объявило о том, что Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет без участия военной техники из-за текущей оперативной обстановки. Участия в нем также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов.

В каком формате пройдут парады в других городах, в сообщении министерства не указывалось. В Новосибирске располагается штаб 41-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. В 2025 году здесь на параде можно было увидеть несколько десятков единиц военной техники. В их числе — пусковые установки ракетных комплексов «Искандер-М» и «Ярс», противодиверсионная машина «Тайфун-М», телекоммуникационный комплекс «Редут». Тогда над колонной пролетали произведенные в Новосибирске истребители Су-34.

«В 10:00 на площади им. Ленина состоится военный парад войск Новосибирского гарнизона, организованный 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа. Вслед за военными по площади проедет ретротехника»,— сообщили в мэрии Новосибирска, не уточнив, примет ли участие современная военная техника.

Вечером 6 мая на первой репетиции парада боевых машин не было.

Об изменении традиционной праздничной программы сообщили ранее власти в ряде сибирских регионов. «Принято решение (оргкомитетом по проведению Дня Победы.— «Ъ»), что в этом году в мероприятии не будет участвовать военная техника. Исключение составит легендарный танк Т-34. В построении запланирована проходка парадных расчетов общей численностью более тысячи человек»,— говорил, анонсируя празднование в Омске, губернатор Омской области Виталий Хоценко. Год назад на омском параде впервые была представлена разработанная в городе огнеметная система на танковом шасси «Солнцепек».

Военная техника не будет участвовать в праздничных мероприятиях в Томске. «Исходя из оперативной обстановки, было принято решение об изменении состава парада. Это произошло не только в городе Томске, это во многих городах страны произошло, поэтому в параде у нас будут участвовать только парадные расчеты, то есть наши коробки с участниками самого парада»,— объяснил в эфире телеканала «Томское время» вице-мэр Константин Чубенко.

На Первомайской площади Абакана на этот раз в День Победы пройдет торжественный марш, в котором примут участие 17 пеших парадных расчетов. «В связи с усилением мер безопасности из программы исключено прохождение военной, специальной и ретротехники»,— подчеркнули в пресс-службе правительства Республики Хакасия.

В Красноярске на День Победы, по данным мэрии, состоится торжественное прохождение воинских частей, сводных отрядов подразделений силовых структур и вузов. В Барнауле по площади пройдут 22 расчета войск местного гарнизона. В Кемерове городские власти анонсировали «парад военизированной техники».

«Формулировка “военизированная техника” используется в связи с тем, что участвовать в параде будут не только образцы военной техники, но и ретротехника»,— уточнили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе мэрии столицы Кузбасса.

Традиционный формат мероприятий в День Победы в этом году в Сибири меняют не только в части проведения парада. «Особенностью празднования в этом году станет новое зрелищное событие: вместо традиционного праздничного салюта на площади Арата будет торжественно запущен городской фонтан»,— рассказали о программе на 9 мая в Кызыле в правительстве Республики Тыва.

Валерий Лавский; Игорь Лавренков, Кемерово