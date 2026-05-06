Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в краже внешности для персонажа «Аватара»

Американская актриса К'орианка Килчер подала в суд на режиссера «Аватара» Джеймса Кэмерона и корпорацию Disney. Она обвинила их в краже внешности для одного из персонажей серии фильмов. Иск был подан 5 мая в суд в Калифорнии, сообщает The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография К'орианка Килчер Фото: Hermann J. Knippertz / AP Принцесса Нейтири из фильма «Аватар» Фото: 20th Century Fox Film Corporation Следующая фотография 1 / 2 К'орианка Килчер Фото: Hermann J. Knippertz / AP Принцесса Нейтири из фильма «Аватар» Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Речь идет о принцессе-воительнице Нейтири, которая появляется в трех фильмах франшизы. По версии создателей фильма, внешность персонажа нарисована с помощью цифровых технологий. Актриса в иске заявила, что режиссер без разрешения использовал ее фотографию в подростковом возрасте в качестве основы для образа.

У Нейтири такие же губы, подбородок, линия челюсти и общая форма рта, что у госпожи Килчер, следует из иска. Актриса рассказала, что познакомилась с Джеймсом Кэмероном в 2010 году на мероприятии в Голливуде. Тогда режиссер ей сказал, что она стала «первым источником вдохновения» для образа Нейтири, утверждает К'орианка Килчер.

Актриса уточнила, что решила подать иск после интервью, которое Джеймс Кэмерон дал в 2024 году. По словам госпожи Килчер, в нем режиссер прямо указал на то, что нижняя часть лица Нейтири скопирована с нее. К'орианка Килчер увидела это интервью только в 2025 году. «В эпоху искусственного интеллекта наша личность больше не в безопасности. Хотя произошедшее со мной — это личный опыт, это серьезное предупреждение о том, что, если мы не примем меры сейчас, подобные вещи станут обычным явлением»,— отметила К'орианка Килчер.