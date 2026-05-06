Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в краже внешности для персонажа «Аватара»

Американская актриса К'орианка Килчер подала в суд на режиссера «Аватара» Джеймса Кэмерона и корпорацию Disney. Она обвинила их в краже внешности для одного из персонажей серии фильмов. Иск был подан 5 мая в суд в Калифорнии, сообщает The New York Times.

К&#39;орианка Килчер

К'орианка Килчер

Фото: Hermann J. Knippertz / AP

Принцесса Нейтири из фильма «Аватар»

Принцесса Нейтири из фильма «Аватар»

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

К'орианка Килчер

Фото: Hermann J. Knippertz / AP

Принцесса Нейтири из фильма «Аватар»

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Речь идет о принцессе-воительнице Нейтири, которая появляется в трех фильмах франшизы. По версии создателей фильма, внешность персонажа нарисована с помощью цифровых технологий. Актриса в иске заявила, что режиссер без разрешения использовал ее фотографию в подростковом возрасте в качестве основы для образа.

У Нейтири такие же губы, подбородок, линия челюсти и общая форма рта, что у госпожи Килчер, следует из иска. Актриса рассказала, что познакомилась с Джеймсом Кэмероном в 2010 году на мероприятии в Голливуде. Тогда режиссер ей сказал, что она стала «первым источником вдохновения» для образа Нейтири, утверждает К'орианка Килчер.

Актриса уточнила, что решила подать иск после интервью, которое Джеймс Кэмерон дал в 2024 году. По словам госпожи Килчер, в нем режиссер прямо указал на то, что нижняя часть лица Нейтири скопирована с нее. К'орианка Килчер увидела это интервью только в 2025 году. «В эпоху искусственного интеллекта наша личность больше не в безопасности. Хотя произошедшее со мной — это личный опыт, это серьезное предупреждение о том, что, если мы не примем меры сейчас, подобные вещи станут обычным явлением»,— отметила К'орианка Килчер.

Непотопляемый Кэмерон

«Есть очень много талантливых людей, которые не смогли осуществить свои мечты, потому что слишком долго думали, были слишком осторожны, не решились шагнуть в неизвестность»

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Кинокарьера Джеймса Кэмерона началась в конце 1970-х. Он тогда бросил учебу и снял с друзьями короткометражный фильм «Ксеногенезис». Кэмерона заметил режиссер фильмов категории B Роджер Корман и пригласил работать к себе на студию

Фото: Bob Penn / Sygma / Sygma / Getty Images

Полноценным дебютом Кэмерона-режиссера считается низкобюджетный хоррор «Пиранья 2: Нерест», выпущенный в 1982 году

Фото: Bob Riha, Jr. / Getty Images

Уже через два года, в 1984-м, Джеймс Кэмерон снял научно-фантастический боевик «Терминатор», став соавтором сценария&lt;br> На фото: Джеймс Кэмерон и Арнольд Шварценеггер на съемках фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Фото: East News

Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик, Арнольд Шварценеггер, Джеймс Кэмерон и Линда Хэмилтон, 1992 год

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc

На протяжении 1980-х и 1990-х годов Джеймс Кэмерон друг за другом выпускает удачные картины: «Чужие» (1986), «Бездна» (1989) и продолжение «Терминатора» (1991). За это время Кэмерон зарекомендовал себя как хитмейкер&lt;br> На фото: Джеймс Кэмерон и Сигурни Уивер на съемках фильма «Чужие»

Фото: Rolf Konow / Sygma / Sygma / Getty Images

«Когда мы снимали &quot;Чужих&quot;, Сигурни, у которой всегда было особое отношение к оружию, сказала, что в этом фильме оружия слишком много. А я сказал: &quot;И что, ты собираешься заболтать чужих до смерти?&quot;»&lt;br> На фото: Пол Райзер, Сигурни Уивер и Джеймс Кэмерон на съемках его фильма «Чужие» (1986)

Фото: Twentieth Century Fox Film Corporation / Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images

В 1997 году Джеймс Кэмерон снял, пожалуй, свой самый известный фильм — «Титаник». Картина стала международным хитом и самым прибыльным фильмом за всю историю кинематографа, собрав в прокате почти $2 млрд

Фото: Tim Brakemeier / picture alliance / Getty Images

Кейт Уинслет, Леонардо Ди Каприо и Джеймс Кэмерон во время съемок фимьма «Титаник»

Фото: East News

В 1998 году Джеймс Кэмерон получил премию «Оскар» за режиссерскую работу над «Титаником»

Фото: Getty Images / Bob Riha, Jr.

Билл Гейтс и Джеймс Кэмерон демонстрируют платформу Windows Media 9 Series в Лос-Анджелесе, 2002 год

Фото: Jeff Christensen / WireImage

В 2003 году Джеймс Кэмерон приезжал в Калининград для съемок своего очередного фильма — документальной ленты о крушении испанского танкера «Престиж»

Фото: Sarembo / ullstein bild / Getty Images

В 2010 году Джеймс Кэмерон выпустил свой новый эпос, «Аватар». По кассовым сборам фильм установил новый рекорд в $3 млрд, побив достижение «Титаника»

Фото: Noel Vasquez / FilmMagic

Джеймс Кэмерон увлечен изучением океанов. Так, в 2012 году он стал первым человеком, в одиночку спустившимся в Марианскую впадину

Фото: East News

Съемки фильма «Вызов бездне 3D», 2014 год

Фото: East News

На данный момент в фильмографии Джеймса Кэмерона-режиссера 12 фильмов. Суммарно они собрали в мировом прокате около $8 млрд

Фото: Charles Eshelman / FilmMagic

Джеймс Кэмерон был женат пять раз. Одной из его жен была Линда Хэмилтон (на фото), сыгравшая Сару Коннор в серии фильмов о Терминаторе. У режиссера четверо детей

Фото: Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images

Джеймс Кэмерон и его жена Сьюзи Эмис с дочерью Элизабет Роуз, 2007 год

Фото: Marcel Thomas / FilmMagic

Джеймс Кэмерон (слева) на съемочной площадке фильма «Аватар: Путь воды», 2022 год

Фото: East News

Съемочный павильон фильма «Аватар: Путь воды»

Фото: East News

Джеймс Кэмерон позирует с поклонниками на премьере фильма «Аватар: Путь воды» в Сеуле, Южная Корея

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Общее состояние Джеймса Кэмерона оценивается примерно в $800 млн

Фото: East News

