Кандидаты определились

В Самарской области на следующей неделе, 14 мая, завершится регистрация кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Госдуму РФ и в Самарскую губернскую думу. К этому моменту на сайте праймериз 392 фамилии. Среди зарегистрированных 52 человека намерены баллотироваться в Государственную думу. В их число вошли двое действующих депутатов Госдумы, два депутата Самарской губернской думы и один заместитель губернатора. Политологи отмечают повышенный интерес к двум избирательным округам, где кандидатами предварительного голосования стали депутаты регионального парламента.

Изначально процедура выдвижения кандидатов на предварительное голосование перед осенними выборами должна была завершиться 30 апреля, но процедуру решили продлить, поскольку, как сообщил секретарь Генсовета «ЕР» Владимир Якушев, «от региональных оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает».

По данным на конец апреля, на сайте «Единой России» зарегистрированы более четырех тысяч кандидатов. Конкурс превысил девять человек на место. 12% подавших заявки — участники СВО. Треть зарегистрированных кандидатов — женщины. Каждый пятый кандидат — до 35 лет. Каждый четвертый — действующий депутат. В Самарской области зарегистрировано 392 кандидата, в том числе 52 человека, желающих участвовать в выборах в парламент России. Как сообщил в марте Владимир Якушев, партия нацелена на победу своих кандидатов в депутаты Госдумы в 195 одномандатных округах.

Регистрация избирателей, которые в последнюю неделю мая смогут проголосовать за кандидата, завершится 29 мая. В системе предварительного голосования уже зарегистрированы 4,3 млн человек. Как отметили в партии, активнее всего регистрируются избиратели Московской, Свердловской, Ростовской областей, Башкирии и Краснодарского края.

На праймериз к выборам депутатов Госдумы в Самарском одномандатном избирательном округе № 159 в качестве кандидатов зарегистрировались семь человек, включая заместителя губернатора Самарской области Александра Фетисова. После реформы регионального правительства губернатор Вячеслав Федорищев поручил Александру Фетисову курировать представительство Самарской области в Москве. Конкуренцию замгубернатора составят врачи Владислав Жидков и Максим Хайкин, директор школы Дмитрий Окуленко, пенсионерка Татьяна Некипелова и др.

В Тольяттинском одномандатном округе № 160, где в прошлый раз наблюдалось активное протестное голосование, зарегистрировались 8 кандидатов, действующих депутатов или чиновников среди них нет. Этот избирательный округ в Госдуме представляет Леонид Калашников от КПРФ, набравший на выборах в 2021 году 38,71% голосов.

Участвовать от «Единой России» в выборах депутата Госдумы в Красноглинском одномандатном избирательном округе № 161 изъявили желание 10 человек, в том числе зампредседателя Самарской губернской думы Александр Милеев, представляющий в областном парламенте Кировский район Самары (в этом году вошел в округ № 161) и Герой России и ведущий инженер ПАО «Уралкалий» Денис Портнягин, которого представил Вячеслав Федорищев.

В прошлый раз в Красноглинском округе победил единоросс Виктор Казаков, получивший 56,58% голосов. Сегодня он написал на своей странице во «ВКонтакте», что принял решение снять свою кандидатуру с предварительного голосования и не баллотироваться в Госдуму. Депутат отметил, что он с чистой совестью доверяет свой округ Денису Портнягину.

Впервые мандат депутата Государственной думы РФ Виктор Казаков получил в 2003 году (IV созыв). Потом переизбирался депутатом V, VI, VII и VIII созывов как по одномандатным избирательным округам Самарской области, так и по партийным спискам. До политической деятельности трудился на руководящих должностях в компаниях нефтяной промышленности, включая ГК «Юкос» Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом). Как стало известно в апреле, кандидатом от КПРФ в этом округе выбрали инициативного депутата Самарской губернской думы Наталью Боброву.

В Жигулевском одномандатном избирательном округе № 162 на праймериз среди прочих зарегистрировался действующий депутат Госдумы от этого округа Андрей Трифонов. Конкуренцию ему составят президент АНО «Открытая Альтернатива» Анатолий Арсенихин, директор Дворца культуры Роза Кудряшова, пенсионерка Людмила Пастухова, врач Татьяна Пискунова и др.

В Промышленном одномандатном избирательном округе № 163, который в Госдуме сейчас представляет Михаил Матвеев от КПРФ, кандидатом на праймериз «Единой России» зарегистрировались депутат Самарской губернской думы, бывший лидер фракции «ЕР» в областном парламенте Александр Живайкин и еще семь человек.

Формально Александр Живайкин покинул пост главы фракции добровольно, но, по данным «Ъ-Волга», экс-руководителю фракции пришлось исполнить решение об отставке, принятое на уровне федерального руководства «Единой России», за дискредитацию партии и нарушение партийной дисциплины.

В 2023 году господин Живайкин организовал среди членов фракции голосование за проект обращения Дмитрию Медведеву и секретарю генсовета партии Андрею Турчаку. Текст обращения фактически представлял из себя жалобу на Александра Хинштейна, который тогда был депутатом Госдумы от Самарской области. В тексте обращения говорилось, что парламентарий на фоне региональной избирательной кампании дискредитирует партию, размещает в своем Telegram-канале негативную информацию о деятельности кандидата в губернаторы Самарской области от «Единой России» Дмитрия Азарова.

В прошлом году губернатор Вячеслав Федорищев предложил Александру Живайкину возглавить город Октябрьск с населением 19,5 тыс. человек. От этого предложения депутату Самарской губернской думы, судя по всему, удалось отказаться.

Еще один нынешний парламентарий Госдумы — Леонид Симановский — зарегистрировался кандидатом по списку. Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, который три созыва подряд избирался по спискам от Самарской области, на этот раз планирует участвовать в выборах от Ростовской области.

По словам политологов, наиболее интригующая ситуация, судя по всему, складывается в двух округах – Красноглинском, где в прошлый раз на выборах победил коммунист Михаил Матвеев, и Промышленном, где соперничают депутат губдумы и Герой России. Однако, как отмечает доктор социологических наук Владимир Звоновский, противостояние Александра Живайкина и действующего депутата Госдумы Михаила Матвеева было бы не в пользу первого. С Владимиром Звоновским согласен политолог Константин Калачев: «По результатам голосования в проекте „Народный кандидат КПРФ“ Михаил Матвеев является не просто лидером в своем округе — он на пару с Олегом Михайловым из Коми вышел на первые позиции среди всех 230 участников голосования по стране в целом. Он может быть рекомендован съездом КПРФ для участия в выборах как по одномандатному избирательному округу, так и по единому округу в составе партийного списка кандидатов. Хотя дать ему два раза подряд победить в одном округе кто-то может воспринять как „перебор“», — говорит политолог.

Сабрина Самедова