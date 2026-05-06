Бывшая премьер Франции Борн покинет руководство партии «Ренессанс»

Бывшая премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала свой уход из президентской партии «Ренессанс», которую основал президент страны Эмманюэль Макрон в 2016 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элизабет Борн (крайняя слева)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Элизабет Борн (крайняя слева)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

«Я не полностью согласна с линией партии… я решила уйти из Национального совета "Ренессанса"»,— сказала госпожа Борн в эфире радиостанции France Inter (цитата по ТАСС). Она отметила, что остается в партии, но уделит внимание развитию собственного общественно-политического проекта под названием «Строим вместе».

Элизабет Борн занимала пост премьер-министра Франции с 2022 по 2024 год. Под руководством госпожи Борн в 2023 году правительство страны провело пенсионную реформу, предполагающую повышение минимального возраста для выхода на пенсию на два года — до 64 лет. Реформа вызвала массовые протесты профсоюзов по всей стране.