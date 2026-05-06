В Татарстане на создание противоэрозионных лесных насаждений из бюджета республики выделят 108,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на создание защитных лесонасаждений выделят 108 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане на создание защитных лесонасаждений выделят 108 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работы проведут на территории Кукморского, Мамадышского, Нижнекамского, Рыбно-Слободского, Сабинского и Тюлячинского районов. Общая площадь территорий составляет 574,4 га.

Проект направлен на защиту сельхозземель от эрозии. Заказчиком выступает Минсельхоз Татарстана.

Анна Кайдалова