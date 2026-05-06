Спикер парламента Армении не жалеет о сравнении Белоруссии с губернией РФ

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что отношения страны с Белоруссией ухудшаются не из-за его заявлений. По его словам, о сравнении Белоруссии с «губернией» России он не жалеет, а конфликт вокруг этого вопроса — «немного раздут».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ален Симонян

Фото: Национальное собрание Республики Армения Ален Симонян

Фото: Национальное собрание Республики Армения

«Неуважительное отношение к Армении, партнеру по ОДКБ, к государственности Армении — это ухудшает отношения. Подготовка к 44-дневной войне с Азербайджаном ухудшает отношения»,— сказал Ален Симонян журналистам на брифинге (цитата по News.am). «Армения не будет находиться в политической зависимости, Армения повысит уровень своего суверенитета. Пример управления Белоруссией неприемлем для моей страны и для меня»,— заявил спикер армянского парламента.

Права и свободы человека — важнейшие ценности для Армении, подчеркнул Ален Симонян, и каждое государство, по его словам, «выбирает свой собственный путь». «Они (белорусы.— ''Ъ'') выбрали немного другой путь, не такой, как Армения»,— сказал господин Симонян.

2 мая Ален Симонян заявил, что Россия пытается провести в Армении «операцию по смене власти», но страна не «будет управляться как Белоруссия» и «не станет губернией». Представитель МИД Белоруссии Руслан Варанков назвал подобные заявления «предвыборным популизмом», а временному поверенному в делах Армении ведомство вручило ноту протеста. «Белоруссия — суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать»,— подчеркнул белорусский МИД.

Лусине Баласян