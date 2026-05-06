Закон о регулировании обращения генетических данных россиян

Проект поправок к закону «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» был разработан правительством РФ и внесен в Госдуму в ноябре 2025 года. Он был принят депутатами 17 февраля 2026 года и 20 февраля подписан президентом.

Документ вводит прямой запрет на передачу генетических данных россиян, полученных в ходе популяционных исследований, иностранным государствам, компаниям и гражданам. Передача такой информации разрешена только в трех случаях: для оказания медицинской помощи конкретному пациенту; для изготовления препаратов, предназначенных для конкретного пациента; в рамках официального международного сотрудничества.

В законе впервые дано определение генетическим данным человека, уточнено понятие «генетическая информация» (это не только биологический материал, но и сопутствующие данные в цифровом формате) и появился термин «популяционные генетические и иммунологические исследования» (это исследования групп лиц, объединенных общими признаками — национальность, возраст и т. д.).