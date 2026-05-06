«Прощайте, наш старший товарищ»

В Уфе прошла церемония прощания с председателем Курултая Башкирии, генерал-майором внутренней службы в отставке Константином Толкачевым. Политик, который руководил парламентом Башкирии с 1999 года, скончался 4 мая в возрасте 73 лет в московской клинике от продолжительной болезни. Проводить его в последний путь пришли сотни человек, среди которых первые лица республики, священнослужители и горожане. Похоронили политика на Южном кладбище Уфы.

Прощание с Константином Толкачевым началось в фойе здания Курултая Башкирии на улице Валиди, 40 в 9 утра. Именно там проходят заседания парламента республики. Здесь время от времени звучат последние слова в адрес ушедших из жизни представителей политической сцены региона. Чуть менее года назад, 7 мая 2025 года, тут проводили в последний путь бывшего главу администрации Уфы и депутата Госдумы Павла Качкаева.

Очередь из желающих попрощаться с председателем Курултая выстроилась едва ли не от Советской улицы. Точное количество пришедших подсчитать было трудно, но можно смело констатировать — их были сотни, как принесенных ими букетов и траурных венков.

Цветы периодически относили в сторону, основная их часть была возложена перед орденскими подушками с наградами, полученными Константином Толкачевым за годы службы в МВД и работы в парламенте. По обеим сторонам от гроба в почетном карауле стояли вооруженные курсанты Уфимского юридического института, которым политик руководил с 1996 по 2003 год.

Перед входом в здание был установлен большой экран, на котором транслировалась траурная церемония. То тут, то там люди собирались небольшими группами и делились воспоминаниями о Константине Толкачеве.

Митрополит Никон, ранее руководивший Башкортостанской митрополией, встретил на улице своего преемника — митрополита Филарета. Заходить внутрь сразу они не стали: дождались под тенью деревьев председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджутддина.

Недалеко от места прощания прогуливался депутат Госдумы Николай Валуев, не отказывавший уфимцам в совместных фотографиях.

Прощальный митинг начался в 11 часов, когда в здание Курултая с делегацией прибыл глава Башкирии Радий Хабиров.

«Может быть, я ошибаюсь, но, мне кажется, уходит целая эпоха, эпоха людей, эпоха событий», — заявил господин Хабиров. По его словам, Константин Толкачев «играл определяющую роль» в формировании современной Башкирии на рубеже 1990-х и 2000-х годов благодаря «глубочайшим знаниям юриспруденции, политической мудрости и высочайшего интеллекта».

Радий Хабиров рассказал, что Константин Толкачев боролся с болезнью несколько лет, но никогда не жаловался, а шел на работу с улыбкой. «Я лично буду брать с него пример, как надо вести себя, когда тебе тяжело, когда тебе больно: не выставлять это напоказ и всегда руководствоваться интересами республики, интересами людей»,— заявил глава региона, пообещав увековечить память господина Толкачева в самое ближайшее время.

«Прощайте, наш старший товарищ, мудрый советчик и настоящий русский генерал»,— прочувствованно закончил речь Радий Хабиров.

Константин Толкачев родился 1 марта 1953 года в Сталинске (ныне — Новокузнецк). Отслужив в армии, он поступил в Рязанскую высшую школу МВД, а после ее окончания — в Академию МВД СССР. Получив образование, Константин Толкачев долгие годы преподавал в этих учебных заведениях пока в 1996 году не был назначен начальником Уфимского юридического института МВД Российской Федерации. За годы службы Константин Толкачев получил звание генерал-майора. На фото: полковник Толкачев шагает рядом с президентом Башкирии Муртазой Рахимовым и главой МВД по Башкирии Рафаилом Диваевым Фото: пресс-служба Курултая Башкирии В 1999 году Константин Толкачев стал председателем Курултая Башкирии. «Мы шли по неизвестному пути, мы не знали, как дальше будет развиваться государственность,—говорил год назад в интервью господин Толкачев.— Было много непонятного, много непростого. Это было и очень интересное время, ведь мы создавали свое республиканское законодательство, зачастую в условиях абсолютной мобильности права». На фото: Константин Толкачев, президент Башкирии Муртаза Рахимов, президент Ингушетии Руслан Аушев и президент Чувашии Николай Федоров (стоит) на заседании Совета Федерации в 2000 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Будучи представителем региональной власти высшего уровня, Константин Толкачев выезжал в республиканскую глубинку, чтобы встретиться с населением лицом к лицу Фото: пресс-служба Курултая Башкирии Помимо вопросов республиканского значения, господину Толкачеву доверяли представлять республику и страну на международной арене. С 1999 по 2001 год Константин Толкачев был заместителем представителя Российской Федерации в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Европы. А с 2016 по 2020 годы занимал пост представителя России в Совете Европы Фото: пресс-служба Курултая Башкирии В 2009 году Константин Толкачев стал секретарем политсовета башкирского отделения «Единой России», затем — первым заместителем секретаря. Два года спустя он заявлял: «На сегодняшний день нет другой политической силы, которая способна провести модернизацию страны. К 2020 году Россия должна войти в пятерку ведущих экономик мира (сейчас мы, по разным подсчетам, занимаем 10-12 место)» Фото: Коммерсантъ / Андрей Старостин Константин Толкачев, по словам людей, которые с ним работали бок о бок, был добрым человеком Фото: Коммерсантъ / Филипп Ласточкин Летом 2011 года Константин Толкачев занял четвертое место на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов Госдумы, но в итоге в предвыборный список его не включили Фото: Коммерсантъ / Олег Николаев В 2016 году Константин Толкачев был награжден орденом РПЦ преподобного Серафима Саровского «за внимание и помощь» Башкортостанской митрополии. Патриарх Кирилл (на фото крайний слева) вручил высокую церковную награду спикеру Курултая Башкирии после освящения храма Рождества Богородицы в Уфе Фото: пресс-служба Курултая Башкирии Константин Толкачев был большим любителем рыбалки. На этом фото, которым политик поделился в соцсетях в октябре 2016 года, он держит в руках свой улов. «Особого клева не было, но одну пойманную щуку хотел бы показать. Вес — 5,5 кило. Не самая большая рыба в моей истории, но одна из наиболее крупных. Блесна — обычная «колебалка». Удачной поимке предшествовало несколько обрывов лески. Улов презентовал коллегам по рыбалке»,— написал спикер Курултая Фото: пресс-служба Курултая Башкирии Кроме рыбалки, Константин Толкачев увлекался сплавами по рекам. В них спикер парламента Башкирии также не терял времени, чтобы не забросить блесну в поисках улова. «К сожалению, рыбалки практически не было — прошли дожди, вода мутная, но в целом поездка оставила приятное впечатление, удалось психологически перезагрузиться, отдохнуть и душой, и телом»,— писал Константин Толкачев в 2018 году по итогам сплава по Юрюзани Фото: пресс-служба Курултая Башкирии В 2014 году Константин Толкачев был с визитом в Крыму. Помимо официальных мероприятий представители башкирской делегации побывали в парке львов «Тайган». На этом фото господин Толкачев держит на руках львенка в компании с председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджутддином Фото: пресс-служба Курултая Башкирии Бывший заместитель главного редактора «Комсомольской правды в Уфе» Станислав Шахов вспоминает: «Как-то мы делали статью про День Рождения Деда Мороза. Я нарядился в костюм, мы ездили по городу, развлекали людей и решили к Толкачеву тоже заскочить. Заходим к нему в кабинет, и я затягиваю свою волынку: «Здравствуй, внучек, хорошо ли ты вел себя, приготовил ли ты дедушке Морозу стишок?» Я все это проговариваю, а сам думаю: «Стас, что ты творишь, кому ты тут растыкался...». Но Константин Борисович весело хохотал, прочитал стихотворение, подарил дедушке Морозу книжку какую-то и пообещал обсудить выделение синей мигалки для гончих оленей» Фото: пресс-служба Курултая Башкирии Последнее личное фото во «Вконтакте» Константин Толкачев разместил накануне 8 марта этого года. «Этот день символизирует пробуждение природы и наполнен вашей красотой. Вы удивительным образом сочетаете в себе нежность и несгибаемую волю, душевную щедрость и мудрость. Именно вы храните семейный очаг, передаете детям духовные ценности и при этом добиваетесь высот в профессии, вносите неоценимый вклад в развитие нашей республики», — написал председатель Курултая Фото: пресс-служба Курултая Башкирии 6 мая Константина Толкачева проводили в последний путь в здании, в котором он проработал около 27 лет. Далее выступали председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, руководители парламентов Татарстана и Абхазии, исполняющий обязанности председателя Курултая республики Салават Хусаинов, представители духовенства. Многие из них признавали, что Константин Толкачев до последнего оставался самим собой: шутил и не отчаивался.

Вдова политика Нина Толкачева, едва сдерживая эмоции, поклонилась всем, кто пришел проводить в последний путь «Константина Борисовича — моего любимого, дорогого, самого близкого, родного человека». «Это было мое солнце, когда он приходил домой и улыбался. Вы, наверное, все знаете, какая у него была улыбка, — призналась вдова. — Я ему хочу сказать большое спасибо за все те годы, которые мы прожили с ним вместе. Он никогда голоса на меня не повысил, он никогда плохого слова мне не сказал. Он — мое крыло, которое позволяло мне летать. К сожалению, сейчас я лишилась этого крыла. Я тебя очень сильно просила, чтобы ты меня не оставлял, и ты делал все возможное, чтобы меня не оставить одну, но жизнь так распорядилась».

Гроб с телом Константина Толкачева установили на лафет под траурную музыку в исполнении сводного оркестра республиканского МВД и Уфимского юридического института. Траурная церемония не спеша проследовала до соседнего перекрестка с улицей Пушкина, откуда все желающие, сев в автобусы, отправились на Южное кладбище Уфы.

Булат Баширов