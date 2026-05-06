Предприятия АО «БЭСК» успешно прошли период паводка

ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» (дочерние предприятия АО «БЭСК») успешно прошли весенний паводок, продемонстрировав высокий уровень готовности к природным явлениям и слаженную работу всех подразделений. Традиционно весной, когда талые воды представляют повышенную угрозу для объектов энергетики, электросетевики мобилизовали все ресурсы для минимизации возможных рисков.

Уже в начале периода половодья были проведены комплексные проверки состояния электросетевого комплекса. Особое внимание было уделено объектам, расположенным в зонах возможного подтопления, включая подстанции и линии электропередачи.

В период пика паводковых вод все электросетевые объекты ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» функционировали в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное электроснабжение потребителей по всей республике.

