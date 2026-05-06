Главе СКР доложат о ходе расследования дела о нападении собак на ребенка в Оренбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собак на ребенка в Оренбурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В СКР сообщают со ссылкой на соцмедиа, что в Оренбурге стая безнадзорных собак напала на несовершеннолетнего. Ребенок получил телесные повреждения, его доставили в медучреждение, где он проходит лечение.

В СУ СКР по Оренбургской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Руфия Кутляева