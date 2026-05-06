Токаев рассказал о планах по модернизации армии Казахстана

Казахстан в ближайшие два года будет наращивать оборонный потенциал и проведет реформу вооруженных сил. При необходимости страна готова жестко отстаивать свои интересы. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения государственных наград и воинских званий.

По словам главы государства, страна должна быть готова к отражению любых угроз. В первую очередь необходимо продолжать технологическую модернизацию вооруженных сил, отметил президент. Он также назвал стратегически важной задачей проведение глубоких реформ в вооруженных силах и военизированных структурах.

«Это требование нынешнего нестабильного, турбулентного времени», — подчеркнул господин Токаев. Он отметил, что Казахстан — миролюбивое государство, которое строго следует принципам международного права. Однако при необходимости страна готова отстаивать свои интересы не только дипломатическими средствами, но и «с более жестких позиций», заключил глава государства.