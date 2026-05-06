Фигурантам дела об отравлении самогоном в Сибири дали до девяти лет колонии

Алапаевский городской суд Свердловской области вынес приговор шести фигурантам дела об отравлении суррогатным алкоголем в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В зависимости от роли их признали виновными в хранении и сбыте небезопасной продукции, а также в обороте немаркированной алкогольной продукции. Подсудимых приговорили к срокам до девяти лет колонии, сообщили в СКР.

В ведомстве уточнили, что от трех до четырех лет условно получили три женщины, продававшие продукцию. Им также назначили испытательные сроки от двух до трех лет. В колонию общего режима отправили трех подсудимых мужчин: они получили от 5,5 до 9 лет лишения свободы.

Согласно фабуле дела, в 2019-2021 годах фигуранты скупали спиртосодержащую продукцию без документов, подтверждающих ее качество. Они наладили хранение и сбыт алкоголя в Свердловской области и ХМАО.

В одной из партий содержание метанола превышало норму. После продажи такого спиртного в двух районах и одном поселке ХМАО 14 человек обратились за медицинской помощью. Позже девять потерпевших скончались.

