МегаФон обнулит трафик на миграцию файлов из iCloud

Оператор дает возможность абонентам не расходовать интернет-трафик своего тарифа при пользовании Облаком Мail в браузере и мобильном приложении. Предложение приурочено к запуску возможности переноса файлов из iCloud: теперь пользователи могут скачать данные из иностранного хранилища, не беспокоясь о лимитах.

Mail предоставил опцию переноса файлов из iCloud, которая доступна в приложении Облака. После активации функции Автозагрузка в мобильном приложении Облака загрузка данных из хранилища Apple начнет работать в фоновом режиме, а загруженные фото и видео будут сохранены в папку, установленную по умолчанию главной.

Благодаря Автозагрузке перенос данных не расходует доступное облачное пространство пользователя. Для своих абонентов МегаФон обнулит мобильный трафик на сервисы Облака Mail в период с 13 по 19 мая.

«Многие пользователи годами использовали зарубежное хранилище и сохранили в нём большое количество фото, видео и документов. Чтобы после миграции данных в отечественное облако абоненты могли свободно упорядочить их, просматривать, загружать и скачивать, мы запустили льготный период, в течение которого интернетпакет по тарифу не будет расходоваться», — рассказала директор департамента по продуктам В2С МегаФона Мария Фаустова.

«Мы понимаем, насколько важно иметь памятные фото и видео всегда под рукой — с возможностью открыть их в любой момент и с любого устройства. Простая и удобная загрузка контента в Облако позволяет бережно сохранить ценные воспоминания и поддерживать привычный порядок в цифровых альбомах, избавляя от необходимости тратить время на ручной перенос и сортировку файлов», — комментирует Виктор Петрищев, руководитель продуктового направления Облако Mail.

