Петербуржцам объяснили рост платежей за ЖКХ

Генеральный директор АО «ЕИРЦ СПб» Денис Шабарин прокомментировал массовые жалобы петербуржцев на увеличение сумм в квитанциях за отопление. По его словам, «машина не ошибается». Все начисления производятся по утвержденным алгоритмам и формулам, однако неточности возможны из-за некорректных данных об общедомовых приборах учета, поступающих от обслуживающих организаций, рассказал в ходе пресс-конференции «Интерфакса» господин Шабарин.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

«Мы разъясняем, это наша работа. Обращаться с документами, подтверждающими версию заявителя, почему он считает, что неправильно, что там большой платеж или сумма непонятная — мы всегда поясняем»,— заявил Шабарин.

Генеральный директор АО «ЕИРЦ СПб» отметил, что слово «ошибки» к ЕИРЦ сложно применимо. При этом гендиректор согласился, что неточности случаются, если обслуживающие организации некорректно передают данные общедомового прибора учета.

Кирилл Конторщиков