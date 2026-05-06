Аттестацию уложили в срок

Гособвинение попросило приговорить бывшего начальника отдела Волжско-Окского управления Ростехнадзора Николая Маркина к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. и запретом 11 лет занимать госдолжности. Маркина судят по обвинению в систематическом получении взяток. Прокурор счел доказанной вину подсудимого в поборах с коммерсантов за успешную аттестацию сотрудников предприятий и участие в преступной схеме вместе со своим бывшим руководителем и коллегами, которая принесла им 15,3 млн руб. Николай Маркин частично признал вину в трех эпизодах получения денег, которые считает не взятками, а превышением полномочий и посредничеством. Он и его защита выступят в судебных прениях в конце мая.

Прокурор запросил 13 лет бывшему сотруднику «Ростехнадзора» Николаю Маркину (на фото)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Прокурор запросил 13 лет бывшему сотруднику «Ростехнадзора» Николаю Маркину (на фото)

В судебных прениях в Нижегородском районом суде Нижнего Новгорода гособвинитель попросил для бывшего начальника отдела по надзору за энергоустановками и позднее — главы отдела надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора Волжско-Окского управления Ростехнадзора Николая Маркина 13 лет колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. Прокуратура считает полностью доказанной его вину по 10 эпизодам получения взяток лично и в составе группы лиц по предварительному сговору. Также прокурор попросил суд запретить подсудимому 11 лет занимать должности на госслужбе за участие в коррупционной схеме, организатором которой следствие посчитало бывшего заместителя руководителя управления Ростехнадзора Дениса Шакирова.

По фабуле дела в 2021–2022 годах Денис Шакиров вместе с Николаем Маркиным и его бывшим заместителем Сергеем Кульковым собирали с руководителей учебных центров и колледжей деньги за внеочередную успешную аттестацию работников в области промбезопасности и энергетики. Позднее к ним присоединился инспектор филиала управления в Дзержинске Сергей Девяткин.

В соответствии со своими преступными ролями Денис Шакиров руководил схемой, а Сергей Кульков и Николай Маркин организовывали скорейшее и беспрепятственное прохождение аттестации слушателей учебных центров, отметил гособвинитель во время прений сторон 6 мая. Взамен Николаю Маркину и его заместителю отдавали деньги «по определенному тарифу».

Одну часть взяток зачисляли на счет подставного ИП Решетников, который не знал о коррупционной схеме, другую оформляли как плату за чтение лекций сотрудниками Ростехнадзора в учебных центрах. Три четверти полученных средств со счета предпринимателя Решетникова Денис Шакиров забирал себе, оставшуюся четверть Николай Маркин и Сергей Шакиров делили, как и деньги за лекции, которые Маркин аккумулировал у себя.

Всего в инкриминируемый период фигуранты собрали с представителей учебных центров 15,3 млн руб., подсчитало следствие. Однако лекции сотрудники Ростехнадзора не читали, а вместо этого они разрешали представителям центров и промпредприятий присутствовать на экзаменах, подсказывать аттестуемым, а им — пользоваться телефонами. Так называемых «двоечников», которые не могли пройти тесты, аттестовали в Дзержинске при помощи Сергея Девяткина, который также был в доле. Непосредственно Маркин участвовал в распределении графиков сдачи экзаменов, подписывал протоколы проверки знаний и собирал полученные деньги. Стандартный срок ожидания в очереди для взяткодателей он мог сократить вчетверо, говорится в обвинительном заключении.

В числе центров и предприятий, сотрудники которых были аттестованы за взятки, гособвинитель назвал ООО «Интерсинтез», «Кадры», «Биота», «Специалист», «Потенциал», нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления, а также нижегородский филиал Первой грузовой компании (ПГК), представитель которой заплатил Николаю Маркину 26 тыс. руб.

Сам подусдимый признал лишь три коррупционных эпизода из десяти и во время судебного следствия настаивал, что считает это не взяткой, а посредничеством или превышением полномочий.

В остальных случаях он получал деньги за то, что отпускал коллег читать лекции без оформления отгулов и не лез в схему, которую придумал Денис Шакиров, отмечал Маркин. Тем не менее обвинение посчитало эти аргументы попыткой избежать уголовной ответственности и напомнило со ссылкой на показания свидетелей, что на деле лекции в учебных центрах никто не читал, экзаменационные кабинеты не были оборудованы видеокамерами, а Маркин самостоятельно мог расширить списки аттестуемых на своем компьютере или попросить об этом коллег.

Подсудимый и его защита выступят в судебных прениях в конце мая. Ранее Николай Маркин убеждал суд в том, что не знал большинство директоров учебных центров, а о взятках договаривался Сергей Кульков, который якобы оговорил его ради досудебного соглашения с прокуратурой и меньшего срока.

В 2025 году Сергея Кулькова приговорили к семи годам колонии строгого режима со штрафом 25 млн руб., Сергею Девяткину дали три года колонии строгого режима, а Денис Шакиров отправился на СВО. Приговор Николаю Маркину суд огласит в июне.

Роман Рыскаль