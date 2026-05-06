Нефтедобывающую компанию в Башкирии обязали рекультивировать загрязненные земли

Суд по иску Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры обязал нефтедобывающую компанию рекультивировать загрязненные земли, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Также по постановлению прокурора начальник профильного подразделения компании оштрафован на 50 тыс. руб. за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв (ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ).

Проверка надзорного ведомства установила, что в результате ненадлежащего содержания эксплуатируемых трубопроводов на территории Янаульского района зафиксировали 12 случаев загрязнения нефтепродуктами земельных участков общей площадью более 2,2 тыс. кв. м. При этом предприятие не проводило рекультивацию нарушенных земель, соответствующие проекты не разрабатывались.

Майя Иванова