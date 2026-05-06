Экс-глава ЮУ КЖСИ не смог оспорить приговор за злоупотребление полномочиями

Челябинский областной суд оставил без изменений приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций“» Владимира Атаманченко. Виновный в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) останется в колонии-поселении, сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах.

В сентябре 2025 года Центральный районный суд Челябинска установил, что с ноября 2021-го по август 2023 года генеральный директор АО СЗ «ЮУ КЖСИ» получил под отчет денежные средства в сумме 34 млн руб. Он использовал их в личных целях — для погашения займов. Правительственной корпорации таким образом был причинен ущерб в особо крупном размере.

Тогда Владимиру Атаманченко назначили наказание в виде полутора лет условного лишения свободы. Но прокурор обжаловал это решение из-за «чрезмерной мягкости». В ноябре Челябинский областной суд направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. В феврале этого года экс-главу застройщика приговорили к одному году шести месяцам колонии-поселения и запретили занимать некоторые должности на госслужбе на два года. Кроме того, 34 млн руб. были конфискованы в доход государства, а по иску корпорации с фигуранта взыскали 33,9 млн руб.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали экс-руководителя ЮУ КЖСИ в конце мая 2024 года. Изначально в отношении него возбудили уголовное дело о растрате 34 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), но впоследствии статью обвинения переквалифицировали.

Виталина Ярховска