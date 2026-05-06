В иске о банкротстве должник увидел мошенничество

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КЭнК) потребовало признать ПАО «Россети Сибирь» (структура ПАО «Россети») банкротом из-за долга в 2,52 млрд руб. и неустойки в размере 2,5 млрд руб. Арбитражный суд Красноярского края, в который поступил иск, отказал в его принятии. Должник заявляет, что исполнил все обязательства и требует привлечь КЭнК к уголовной ответственности. Полиция возбудила уголовное дело, и юристы считают, что многое будет зависеть от результатов этого расследования — если тарифное решение будет признано следствием введением регулятора в заблуждение, у «Россетей Сибири» появится шанс взыскать обратно выплаченные средства.

Спор между ПАО «Россети Сибирь» и ООО «КЭнК» из-за выплат по договору о передаче электроэнергии тянется уже четыре года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Спор между ПАО «Россети Сибирь» и ООО «КЭнК» из-за выплат по договору о передаче электроэнергии тянется уже четыре года

По сведениям «Ъ-Сибирь», следственным управлением ГУ МВД по Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество (ст. 30 УК РФ, ст. 159 УК РФ). Заявление с требованием провести расследование в отношении ООО «Кузбасская энергосетевая компания» подало руководство «Россетей Сибири». В ГУ МВД Кузбасса на запрос «Ъ» к моменту публикации не ответили.

«Помимо этого ПАО "Россети Сибирь" обратилось в Верховный суд РФ с жалобой на состоявшиеся судебные акты о взыскании с общества денежных средств. 20 апреля Верховный суд РФ приостановил исполнение судебных актов до окончания кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ. К тому же все обязательства ПАО "Россети Сибирь" исполнены еще в марте 2026 года в ходе исполнительного производства»,— прокомментировали в пресс-службе компании. Однако истец средства по исполнительному производству не получил, поэтому и обратился с иском о банкротстве.

ПАО «Россети Сибирь» создано в 2005 году и осуществляет передачу и распределение электроэнергии в республиках Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, Кемеровской и Омской областях. Компания управляет 252 тыс. км линий электропередачи, 58 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 45 тыс. МВА. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка компании составила 133,3 млрд руб. (рост в 1,7 раза по сравнению с 2024-м), чистая прибыль — 1,68 млрд руб. против 696 млн руб. убытка годом ранее.

Спор между сетевыми компаниями — ПАО «Россети Сибирь» и КЭнК — тянется с 2022 года из-за выплат по договору оказания услуг по передаче электрической энергии. Энергетики ранее рассчитывались между собой по договору о передаче электроэнергии: эту услугу оплачивала КЭнК, поскольку получает из сетей «Россети Сибирь» на порядок больше электроэнергии. Однако в 2022 году Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Кузбасса по собственной инициативе и вопреки условиям существующего договора, считают в «Россетях Сибири», изменила схему взаиморасчетов: плательщиком определили «Россети Сибирь», а получателем — КЭнК. При этом фактически ничего не изменилось: услуги по-прежнему оказывала компания «Россети Сибирь», которая передавала в сети КЭнК больше электроэнергии (сальдированный переток — 1,849 млн МВт•ч). Такое решение регулятора привело к тому, что в пользу КЭнК сформировался долг в 2,52 млрд руб.

«В результате неправильного расчета выручки установлен неверный тариф для расчетов между ПАО "Россети Сибирь" и ООО "КЭнК", согласно которому плательщиком (получателем услуги) является ПАО "Россети Сибирь", тогда как сальдированный переток электроэнергии из сетей ООО "КЭнК" в сети ПАО "Россети Сибирь" отсутствует»,— говорится в иске «Россетей Сибири» к РЭК, поданном в Кемеровский областной суд в 2023 году о признании решения регулятора недействующим. Однако суд отказал, отметив, что РЭК Кузбасса правомерно определил получателем платежа ООО «КЭнК». И, по сведениям «Ъ-Сибирь», по этому тарифному решению ПАО «Россети Сибирь» с двумя другими сетевыми компаниями рассчитались на общую сумму около 90 млн руб.

В июле 2025 года арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил требования КЭнК о взыскании 2,52 млрд руб. задолженности и 2,5 млрд руб. неустойки (с 3 марта 2025 года в размере 1/130 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки) с ПАО «Россети Сибирь». В ноябре 2025 года был выдан исполнительный лист, после чего ПАО «Россети Сибирь» обратилось с заявлением об отсрочке исполнения решения суда до 1 января 2027 года с последующей рассрочкой сроком на пять лет с ежемесячной оплатой равными платежами.

«У должника отсутствуют соответствующие природе долга источники его погашения, а именно: заложенные в тариф денежные средства»,— указало ПАО «Россети Сибирь» в апелляционной жалобе на отказ в рассрочке. В феврале 2026 года апелляционная инстанция арбитражного суда отклонила жалобу, отметив, что рассрочка предполагает фактическую оплату услуги в декабре 2031 года, то есть фактическая просрочка в оплате составит почти 10 лет.

30 апреля КЭнК потребовала признать должника банкротом, 5 мая суд отказал в принятии иска.

«ООО "Кузбасская энергосетевая компания" не представлено доказательств того, что требования кредитора не удовлетворены в полном объеме путем обращения взыскания на имущество должника.

Напротив, должником представлено инкассовое поручение от 16 марта 2026 года о списании с расчетного счета должника, открытого в Газпромбанке, 5,03 млрд руб.»,— следует из определения арбитражного суда Красноярского края.

Как рассказали «Ъ» в «Россети Сибири», списанные деньги находятся на депозитном счете службы судебных приставов. Однако в рамках возбужденного уголовного дела правоохранительными органами на них наложен арест.

Как пояснили в КЭнК, «долг, взысканный с ПАО "Россети Сибирь" по решению суда, сложился в пользу ООО "КЭнК" вследствие исполнения тарифного решения, которое является обязательным для территориальных сетевых организаций». При этом, в компании отметили, что «ПАО «Россети Сибирь» получило денежные средства в размере 2,5 млрд руб. от конечных потребителей по указанному тарифному решению, однако, не оплатило задолженность перед КЭнК, неоднократно приостанавливало исполнение решения суда, поэтому исполнительный документ удалось направить приставам только в феврале этого года, но принудительное исполнение сейчас заблокировано в рамках инициированного ПАО «Россети Сибирь» уголовного дела». Поэтому, как отметили в КЭнК, действуя в рамках гражданско-правового поля, компания обратилась с иском о банкротстве.

КЭнК фактически получил деньги трижды — от «Россети Сибири», от потребителей и через компенсацию выпадающих доходов от самого РЭК, что и стало основанием для уголовного дела по признакам мошенничества в особо крупном размере, говорит генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. «Наиболее реалистичный путь урегулирования — пересмотр основного судебного акта Верховного суда в рамках уже принятой кассационной жалобы. Если Судебная коллегия разберется в существе спора и установит, что тарифное решение РЭК не соответствовало реальным физическим потокам электроэнергии, это даст основание для отмены всей цепочки судебных решений по делу»,— считает эксперт.

В суде многое будет зависеть от того, сможет ли защита «Россетей» синхронизировать процесс в Верховном суде с результатами оперативно-следственных действий, отметила глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.

«Если правоохранительные органы установят, что манипуляции с тарифом и схемой расчетов были элементом умышленного вывода средств под видом оплаты услуги, которую КЭнК фактически не оказывала, это даст ПАО "Россети Сибирь" право требовать пересмотра состоявшихся решений о взыскании денежных средств»,— отмечает юрист.

«Поскольку Верховный суд приостановил исполнение и истребовал материалы дела, предположу, что с высокой долей вероятности судебные акты о взыскании будут отменены. Если нет, то дело о банкротстве может быть запущено заново»,— говорит партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Тарифные споры необходимо рассматривать с учетом возможных социально-экономических последствий принимаемых решений, подчеркивают эксперты. «В данной ситуации урегулирование может быть достигнуто после вмешательства властей, потому что банкротство "Россетей Сибири" может негативно повлиять на неограниченный круг лиц»,— считает управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

Лолита Белова; Игорь Лавренков, Кемерово