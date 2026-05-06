Умер главный конструктор ракетного комплекса «Воевода» Станислав Ус

В городе Днепре (Украина) в возрасте 89 лет скончался главный конструктор ракетного комплекса Р-36М Станислав Ус. О его смерти сообщил в Telegram экс-руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец со ссылкой на бывших коллег конструктора по международной космической компании «Космотрас».

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Станислав Ус был одним из ключевых разработчиков семейства тяжелых межконтинентальных баллистических ракет Р-36М, включая комплекс Р-36М2 «Воевода», известный по классификации НАТО как SS-18 Satan. Комплекс стал основой тяжелой группировки советских, а позднее российских ракетных войск стратегического назначения. «Воевода» создавалась для преодоления перспективной противоракетной обороны и считалась одной из самых мощных межконтинентальных баллистических ракет своего времени.

Станислав Ус родился в 1936 году в Днепропетровской области. После окончания Днепропетровского государственного университета в 1959 году начал работу в ОКБ-586 — в будущем КБ «Южное» имени Михаила Янгеля, с которым была связана практически вся его дальнейшая карьера. С 1971 года был ведущим конструктором комплекса Р-36М, а с 1985-го — главным конструктором направления.

После распада СССР Станислав Ус продолжил работу в КБ «Южное» и одновременно участвовал в деятельности международной космической компании «Космотрас». Она была учреждена Россией, Украиной и Казахстаном для коммерческого использования конверсионных ракет «Днепр», разработанных на базе РС-20. В компании господин Ус занимал пост заместителя генерального директора.

В 1990 году Станислав Ус был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Он также являлся лауреатом Ленинской премии (1982) и премии правительства РФ в области науки и техники (2004).

