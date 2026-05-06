В Приморье женщина украла более 700 лотерейных билетов, но ничего не выиграла

В городе Большой Камень (Приморский край) 49-летняя местная жительница обвиняется в хищении более 700 лотерейных билетов общей стоимостью около 400 тыс. руб. Об этом сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, женщина, которая работала продавцом-консультантом торговой точки по реализации лотерейных билетов, рассчитывала на крупный выигрыш. «Но ни один из билетов не оказался выигрышным»,— сообщили “Ъ” в надзорном ведомстве. Там не стали уточнять название лотереи.

По обвинению в присвоении чужого имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ) женщине грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу.

Алексей Чернышев, Владивосток