Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении владельца шахты «Инская»

Беловский горсуд Кузбасса приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении владельца ООО «Шахта „Инская“» Юрия Байченко и гендиректора угольного предприятия Дениса Немыкина. Им вменяют ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (частичная и полная невыплата заработной платы), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации), а также ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

О задержании фигурантов дела стало известно в ноябре 2024 года. По версии следствия, с ноября 2023-го по июль 2024 года топ-менеджер угольного предприятия не выплачивал зарплату 407 работникам предприятия. Общая сумма задолженности превысила 77,3 млн руб.

В марте этого года Новокузнецкий райсуд взыскал с собственников шахты «Инская» около 44 млн руб. за счет возмещения ущерба общественному фонду, который в 2024 году погасил задолженность компании по зарплате перед шахтерами.

Александра Стрелкова