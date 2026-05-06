В Кумертау 20-летнего жителя Марий Эл обвиняют в работе на мошенников

Кумертауский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело 20-летнего жителя Марий Эл, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2025 года фигурант дела получил около 2,5 млн руб. Передать деньги потерпевшего убедили сообщники обвиняемого. Житель Марий Эл якобы подрабатывал курьером на мошенников, выезжая по адресам, получая деньги с обманутых граждан и передавая их заказчикам.

Материалы дела в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.

Майя Иванова