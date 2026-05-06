Женщина без водительских прав в ходе ДТП врезалась в здание школы в Ижевске
В Ижевске местная жительница без водительских прав на Toyota RAV4 после столкновения с другим автомобилем врезалась в здание гимназии №6 им. Габдуллы Тукая. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.
52-летняя ижевчанка при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество двигающемуся Daewoo Nexia под управлением 17-летнего юноши. Отмечается, что у него также не было прав, а автомобиль не был зарегистрирован. Две машины столкнулись, после чего Toyota RAV4 наехала на припаркованный автомобиль BMW, затем врезалась в забор и в само здание образовательного учреждения.
В результате ДТП женщина—водитель получила травмы. Автомобили обоих участников аварии отправлены на спецстоянку. Составлены административные материалы.