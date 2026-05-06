В Калининградской области появится официальный рейтинг управляющих компаний

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил создать публичный рейтинг управляющих компаний по единому стандарту оценки. Жители смогут выбирать или менять УК, ориентируясь на данные списка. К компаниям, которые системно не справляются, будут применяться судебные меры вплоть до лишения лицензии — три таких дела уже в работе.

Оценку УК планируется проводить по нескольким критериям

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Оценку УК планируется проводить по нескольким критериям

«Эта зима сформировала много вопросов к работе управляющих компаний. Получали шквал сообщений и жалоб. Поэтому подготовили стандарт, по которому будем оценивать УК. В этом нам поможет и Народный фронт»,— написал глава региона.

Оценку планируется проводить по нескольким критериям: исполнение предписаний, финансовая дисциплина, удовлетворенность жильцов, содержание дома по чек-листу, качество взаимодействия с людьми и уровень информирования. По итогам будет сформирован список от лучших к худшим.

Кирилл Конторщиков