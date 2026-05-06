Депутат Михаил Матвеев поручил проверить разжигание межнациональной розни на КВН

Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев попросил Генпрокуратуру разобраться в ситуации после резонансной шутки во время КВН. Политик требует привлечь виновных к ответственности

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поводом для обращения стал выпуск высшей лиги КВН 1/8 финала. В конкурсе «Разминка» прозвучал вопрос: «Какие в Москве есть минусы?». Один из членов команды Error 404 азиатской внешности ответил: «Русских много».

Шутка вызвала волну возмущения в сети. Певец и общественный деятель Сергей Москальков уже сообщил, что подал в суд на Первый канал.

Андрей Сазонов