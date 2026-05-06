В Сингапуре введут телесные наказания для школьников за буллинг

Мальчикам и подросткам в школах Сингапура теперь грозит телесное наказание, если они будут заниматься травлей других школьников (буллинг). Как сообщает The Guardian, наказывать их будут ударами ротанговой тростью, от одного до трех ударов в зависимости от тяжести проступка.

Такую дисциплинарную меру ввели после длительных проверок, вызванных несколькими случаями травли в школах Сингапура в прошлом году. В правилах указано, что такая мера будет применяться только к мальчикам старше девяти лет. Если в травле будут уличены девочки, их будут наказывать другими методами. Среди них — задержание после уроков, отстранение от занятий, выставление оценок за поведение.

Власти страны называют наказание палкой «крайним средством», которое используется в случаях, «когда все остальные меры недостаточны, учитывая тяжесть проступка». Правила обязывают соблюдать «строгий протокол ради безопасности учащегося». Удары палкой должны быть согласованы директором школы и совершать их должен только имеющий на то разрешение учитель.

Как отмечают власти Сингапура, «принимая решение о наказании школы должны учитывать такие факторы, как зрелость учащегося и поможет ли порка ему извлечь урок из своих ошибок, а также понять серьезность совершенного им проступка». После наказания школа «должна отслеживать благополучие учащегося и его прогресс», включая собеседования с участием психолога.

Международные организации, включая ЮНИСЕФ, выступают против телесных наказаний детей, пишет The Guardian. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире таким наказаниям у себя дома подвергаются около 1,2 млрд детей в возрасте до 18 лет.

Алена Миклашевская