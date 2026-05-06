В Копейске конкурсную управляющую будут судить за подкуп на торгах

СУ СКР по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Копейска, конкурсной управляющей ООО «Песчаное». Ее обвиняют в коммерческом подкупе (ч. 6, и п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что в 2021-2023 годах конкурсная управляющая организации-банкрота получила от индивидуальных предпринимателей 860 тыс. руб. Взамен она во время конкурсных процедур помогала бизнесменам приобретать имущество компании — заключала с ними прямые договоры, не проводя торги. Так жительница Копейска реализовала нежилые здания в Увельском районе, сети водопровода и освещения, ограждение фермы, электрораспределительные шкафы, наковальню, весы на 30 т, сенохранилище и трактор.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Челябинску. Они осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Материалы дела направлены в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска