В частном пансионате под Калининградом нашли кишечную палочку в еде
Роспотребнадзор приостановил деятельность центра социального обслуживания «Милосердие» в Калининградской области. Плановую проверку инициировали после сообщений о нарушениях в частном пансионате. В пробах продуктов были обнаружены опасные бактерий. Гвардейский районный суд приостановил работу учреждения на 90 суток, сообщает ТАСС.
Специалисты выявили грубые нарушения санитарных норм
На момент инспекции в центре проживали 23 постояльца. Специалисты выявили грубые нарушения санитарных норм, создающие угрозу массового инфекционного заболевания или пищевого отравления. В учреждении отсутствовали отдельные помещения для хранения продуктов, холодный и горячий цеха, линия раздачи и моечная для посуды. Сотрудники готовили и раздавали пищу без спецодежды и одноразовых перчаток, суточные пробы блюд не отбирались.
Помимо проблем с пищеблоком проверка вскрыла нарушения при расселении: в комнатах проживало больше людей, чем предусмотрено нормами, а в смотровой комнате и изоляторе, вопреки инструкции, также находились постояльцы. По решению суда работа центра приостановлена на 90 суток для устранения всех нарушений. Ведомство продолжает контролировать ситуацию.