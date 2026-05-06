В частном пансионате под Калининградом нашли кишечную палочку в еде

Роспотребнадзор приостановил деятельность центра социального обслуживания «Милосердие» в Калининградской области. Плановую проверку инициировали после сообщений о нарушениях в частном пансионате. В пробах продуктов были обнаружены опасные бактерий. Гвардейский районный суд приостановил работу учреждения на 90 суток, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специалисты выявили грубые нарушения санитарных норм

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Специалисты выявили грубые нарушения санитарных норм

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На момент инспекции в центре проживали 23 постояльца. Специалисты выявили грубые нарушения санитарных норм, создающие угрозу массового инфекционного заболевания или пищевого отравления. В учреждении отсутствовали отдельные помещения для хранения продуктов, холодный и горячий цеха, линия раздачи и моечная для посуды. Сотрудники готовили и раздавали пищу без спецодежды и одноразовых перчаток, суточные пробы блюд не отбирались.

Помимо проблем с пищеблоком проверка вскрыла нарушения при расселении: в комнатах проживало больше людей, чем предусмотрено нормами, а в смотровой комнате и изоляторе, вопреки инструкции, также находились постояльцы. По решению суда работа центра приостановлена на 90 суток для устранения всех нарушений. Ведомство продолжает контролировать ситуацию.

Кирилл Конторщиков