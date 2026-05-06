В Индустриальном районе Перми закрыли кафе из-за антисанитарии

Индустриальный суд Перми приостановил работу кафе «Айва», расположенного в Индустриальном районе Перми. Ранее в заведении выявили нарушение санитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

В ходе проверки было установлено, что в кафе нет технологических документов на изготовление блюд, маркировки и прослеживаемости поступающей пищевой продукции. В заведении также не соблюдалась поточность технологических процессов при изготовлении блюд и условий для личной гигиены сотрудников .

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан специалисты Роспотребнадзора составили в отношении владельца кафе – индивидуального предпринимателя Хайватова протоколы о временном запрете деятельности и обратились в суд. Решением Индустриального суда Перми деятельность кафе «Айва» приостановлена на 30 суток.