14 учеников и педагог отравились газом на экскурсии в школе Омской области

В городе Тара в Омской области произошла утечка газа во время опрессовки участка газопровода вблизи подразделения БОУ «Тарская СОШ №3». Несколько школьников, находившихся на экскурсии неподалеку, отравились газом, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

По данным облпрокуратуры, дети занимались в кружке в кабинете информатики IT-клуба. Источники «Ъ-Сибирь» уточнили, что газом отравились 14 учеников и педагог. Семь пострадавших госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести. Остальным оказали амбулаторную помощь.

Надзорным ведомством организована проверка. На месте инцидента работает глава Тарского района Евгений Лысаков.

