«Россети Тюмень» направили свыше 14 млн рублей на плановый ремонт ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в ХМАО-Югре. Объект участвует в электроснабжении порядка 20 тысяч жителей и 30 социально значимых объектов города Белоярского. Стоимость технических мероприятий превысила 14,7 млн рублей.



В ходе работ энергетики переставили пять опор ЛЭП на новые восьмисвайные фундаменты, погруженные в грунт на глубину 10 метров. Новые сваи обладают высокой стойкостью к морозам, что подразумевает способность выдерживать не менее 200 циклов попеременного замораживания и оттаивания без значительной потери эксплуатационных характеристик. Для комфорта потребителей электричество при проведении работ подавалось по резервной схеме электроснабжения. К реализации плановых мероприятий привлекались 11 специалистов и пять единиц спецтехники, включая бурильно-сваебойную машину, бульдозер и автокран грузоподъемностью 32 тонны.

Системообразующая сетевая компания непрерывно совершенствует работу энергокомплекса ХМАО-Югры. Своевременное выполнение планового ремонта позволило повысить надежность электроснабжения жителей и социально значимых объектов Белоярского, в числе которых пять детских садов, четыре школы, колледж и больница.

