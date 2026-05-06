Главврача больницы в Серпухове заподозрили в превышении полномочий

В подмосковном Серпухове возбудили уголовное дело против главврача ГБУЗ «Серпуховская больница» Петра Латкина. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в пресс-службе Мособлсуда. Серпуховский городской суд назначил фигуранту домашний арест на два месяца (до 4 июля).

По данным следствия, в 2024-2025 годах, будучи главврачом «Протвинской больницы», господин Латкин заключил контракты на аварийный ремонт двух корпусов учреждени: наркологического и хирургического. Позже он подписал акты приемки работ, хотя знал, что ремонт еще не закончен.

После этого главврач получил 1 млн руб. от подрядчика, а фирма провела ремонт в доме и квартире врача. В пресс-службе уточнили, что сейчас оба корпуса «Протвинской больницы» не работают, а выделенные на их ремонт деньги были полностью освоены.

Никита Черненко