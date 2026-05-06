Музыка заполнила четыре комнаты

Музей истории Екатеринбурга (МИЕ) на площадке креативного кластера «Л52» подготовил выставку «Роковый корпус», на которой воссоздал атмосферу бунтарских 80-х. Проект приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба. С артефактами главной уральской музыкальной эпохи познакомилась София Паникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Роковый корпус» на площадке креативного кластера «Л52» Фото: София Паникова Выставка «Роковый корпус» на площадке креативного кластера «Л52» Фото: София Паникова Выставка «Роковый корпус» на площадке креативного кластера «Л52» Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 3 Выставка «Роковый корпус» на площадке креативного кластера «Л52» Фото: София Паникова Выставка «Роковый корпус» на площадке креативного кластера «Л52» Фото: София Паникова Выставка «Роковый корпус» на площадке креативного кластера «Л52» Фото: София Паникова

Идея экспозиции «Роковый корпус» спроектирована из воспоминаний участников и посетителей рок-клуба, основанного в 1986 году.

В честь 40-летия свердловского рок-клуба в Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока. Объединение было создано 15 марта 1986 года и просуществовало до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус» (Nautilus Pompilius), «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В течение 2026 года в Екатеринбурге будут проходить тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники в барах, спектакли.

В создании выставочного пространства приняли участие «дедушка уральского рока», лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и художник Петр Малков, ранее общавшийся с лидером Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым и увлекающийся обменом пластинками.

«Почему "Роковый корпус"? Делая выставки на площадке «Л52», мы всегда стараемся делать отступления в сторону истории места. Поэтому в историю про Свердловский клуб мы вплели истории жителей, которые здесь обитали, увлекались роком, тиражировали записи, передавали друг другу»,— рассказала заместитель директора МИЕ Светлана Булатова.

Выставка отличается от привычной демонстрации экспонатов и хроники событий на планшетах. Пространство экспозиции включает четыре тематические комнаты, где каждый функциональный элемент содержит историческую отсылку. Весь показ дополняет аудиогид, оформленный в виде кассетного плеера.

Первая комната оформлена в виде прихожей. Здесь можно уловить общий контекст времени, когда рок-культура только зарождалась на Урале. В Свердловск первые записи попали в конце 1950-х после Московского кинофестиваля.

Один из ключевых экспонатов — кустарный аппарат, с помощью которого тиражировали музыку. Тогда рок-н-ролл распространялся на рентгеновских снимках. Здесь же представлены пластинки-миньоны фирмы «Мелодия». Их можно сравнить с западным полноразмерным винилом из подборки Петра Малкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Роковый корпус» на площадке креативного кластера «Л52»

Фото: София Паникова Выставка «Роковый корпус» на площадке креативного кластера «Л52»

Фото: София Паникова

Информация на планшетах дополнительно проиллюстрирована в формате комиксов. Художница Анастасия Колесникова перед началом работы вдохновилась историей рок-клуба, архивными фотографиями, музыкой и клипами. Главный герой комиксов — это собирательный образ рокера, хотя прототипом для него стал Александр Пантыкин в молодости.

Далее за декоративными шторами из бусин расположена кухня. По словам Светланы Булатовой, это самое атмосферное помещение в любой квартире для обсуждения житейских вопросов. И будущие рок-музыканты были не исключением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Роковый корпус» на площадке креативного кластера «Л52»

Фото: София Паникова Выставка «Роковый корпус» на площадке креативного кластера «Л52»

Фото: София Паникова

Здесь представлена вся «творческая кухня» того времени. Через интерактивные объекты продемонстрированы ключевые обстоятельства рождения рок-культуры. За дверцами кухонных шкафчиков спрятана история первых рок-концертов и цензурных запретов. Если заглянуть в барахлящий морозильник, то можно узнать про рождение первых групп. На плите кипит кастрюля с борщом, а под крышкой лица рок-музыкантов.

Одну из стен украсили гитары «Урал» и Musima (ГДР) музыканта группы Copper Mount, коллекционера электрогитар Евгения Махаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Дедушка уральского рока», лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин

Фото: София Паникова «Дедушка уральского рока», лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин

Фото: София Паникова

Напротив — магнитофон, благодаря которому распространялся рок по всей стране. «Именно на таких магнитофонах копировались первые альбомы, которые записывались в 80-х годах. У меня лично стояло таких четыре. Копированием занимался мой родной брат. У нас был оригинал альбома "Путешествие", был журнал, в который мы вписывали заказы. Наш самиздат распространил около тысячи пленок»,— рассказал Александр Пантыкин.

Третья комната названа «Царство вечного сна» и отсылает к песне «Отходная» группы «Урфин Джюс». Здесь рассказывается про создание рок-клуба и первый рок-фестиваль 1981 года. Полумрак, микрофонная стойка вместе с неоновой подсветкой помогут очутиться на сцене в разгар выступления.

Завершает выставку комната с фотохроникой на бетонном заборе, керамическая сломанная вдребезги гитара («Струны души», 2026) и грампластинки уральских рок-групп из коллекции МИЕ.

Экспозиция будет работать до 26 декабря.

София Паникова