Петербургская прокуратура выявила сайт с незаконной торговлей оружием

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга направила в суд иск о признании запрещенной к распространению информации о незаконной продаже огнестрельного оружия. В ходе мониторинга интернета выявлен сайт, предлагавший приобрести оружие без лицензии и документов. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность по ст. 222 УК РФ.

Портал предлагал приобрести оружие без лицензии и документов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Портал предлагал приобрести оружие без лицензии и документов

Согласно федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность, запрещено. Статья 222 УК РФ устанавливает ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов.

Прокурор района направил в суд административное исковое заявление с требованием признать информацию на интернет-ресурсе запрещенной к распространению на территории РФ. После вступления решения суда в законную силу оно будет направлено в Роскомнадзор для внесения сайта в единый реестр запрещенной информации и последующей блокировки.

Кирилл Конторщиков