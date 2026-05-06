Эксперты оценили проект «Формула идеального дивана» от компании «ПрестиИж» на премии «Твердые знаки»

Производитель мягкой мебели «ПрестИж» представил на бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии проект модернизации производства. Его заявили в номинации «Качественный сервис в B2C». О проекте под названием «Формула идеального дивана» экспертному совету рассказала сооснователь компании Наталья Цветкова.

«Мы уверены, что в Удмуртии можно создавать мебель высокого уровня. В 2025 году мы модернизировали производство, купили новые станки, оборудование и обзавелись дизайнером»,— рассказала спикер. Она отметила, что теперь у компании более точечный подход — ориентированный на индивидуальные предпочтения клиентов.

По проекту «ПрестИж» выводит на рынок мебель премиум-класса. В организации отметили, что на рынке наблюдается смещение спроса в сторону осознанного потребления. Покупатели устали от масс-маркета и ориентируются на индивидуальный продукт. На проект привлекли более 10 млн руб. Компания уже обновила парк оборудования, внедрила новые технологии и сформировала команду специалистов.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.