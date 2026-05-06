Район в Башкирии получил участки взорвавшихся складов Минобороны РФ

Иглинский район получил в собственность от Министерства обороны России около 50 га земли в селе Урман, оставшиеся от расформированной воинской части и военного городка. Об этом в соцсетях сообщила глава районной администрации Гюзель Насырова.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Иглинском районе располагался 99-й арсенал Минобороны. Весной 2011 года склады с артиллерийскими снарядами взорвались. Осколки детонировавшего вооружения разлетались в радиусе нескольких километров. В расположенном в полукилометре от части поселке Урман сгорели три улицы: жилье потеряли 116 человек, было разрушено 800 построек. Из-за чрезвычайного происшествия были ранены 12 человек, около 2 тыс. жителей пришлось эвакуировать из зоны поражения. Ущерб правительство Башкирии оценило в 500 млн руб.

Суды признали виновными в инциденте рядового-срочника и командира арсенала.

Часть №67684 была расформирована, однако детонации неразорвавшихся снарядов продолжались и позднее. В конце апреля районные власти проинформировали население о взрывных работах для ликвидации взрывоопасных предметов, обнаруженных при демилитаризации 99-го арсенала.

По словам госпожи Насыровой, с момента закрытия части земля находилась без обслуживания, хотя на территории и расположены многоквартирные дома, коммунальная инфраструктура и социальные объекты. Следить за ними за счет муниципального бюджета было невозможно. Кроме того, отсутствие права собственности на участок мешало району привлечь инвесторов в развитие территории. При этом на участках проживает 1,5 тыс. человек, отметила глава администрации.

Идэль Гумеров