В Самаре 9 мая запустят праздничную программу на фонтане «40 лет Победы в ВОВ»

Вечером 9 мая в Самаре на самом большом фонтане города — «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» — запустят праздничную светомузыкальную программу с фронтовыми песнями. Об этом сообщает администрация города.

В Самаре стартовал сезон фонтанов, который продлится до конца сентября. В городе на протяжении пяти месяцев будут работать 48 фонтанов. Фонтаны без подсветки работают с 09:00 (MSK+1) до 20:00, со светодинамическим оснащением и музыкальным программированием — до 22:00. Понедельник — санитарный день.

По словам главы Самары Ивана Носкова, Самара является одним из лидеров по количеству фонтанов среди городов Поволжья. Все 48 объектов запущены в работу.

