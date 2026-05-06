В Уфе предложили проложить автобусный маршрут по набережной Белой

Общественная палата Башкирии предложила изменить уфимский автобусный маршрут 219, продлив его до набережной реки Белой.

Совещательный орган считает нужным включить в маршрут остановки Монумент Дружбы, центр отдыха «Юность», памятник Салавату Юлаеву, Телецентр, БГУ, стадион «Динамо» и улица Заки Валиди. Также общественники предлагают продлить путь следования автобусов до гипермаркета «Лента» для связи набережной с Кузнецовским затоном.

Длина маршрута в прямом направлении составит 5 км, в обратном — 4,8 км.

Заместитель председателя палаты Кристина Недорезова отметила, что 14 апреля состоялся мониторинг доступности набережной реки Белой, в котором участвовали представители Курултая Башкирии, регионального МВД, администрации Уфы и общественные деятели. После этого запустили опрос населения на эту же тему. Выяснилось, что транспортная доступность требует улучшения.

Рабочая группа подготовила соответствующее обращение в управление транспорта и связи мэрии.

Набережную Белой открыли в 2018 году после масштабной реконструкции.

Майя Иванова