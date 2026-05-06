В Татарстане единовременную выплату семьям при рождении тройни планируют повысить с 10 тыс. до 100 тыс. руб. на каждого ребенка. Соответствующий проект указа проходит антикоррупционную экспертизу.

В Татарстане выплату за рождение тройни могут увеличить в 10 раз

В Татарстане выплату за рождение тройни могут увеличить в 10 раз

Документ также предусматривает увеличение ежемесячного пособия на детей до полутора лет — его повысят до уровня прожиточного минимума ребенка. При этом выплаты будут автоматически индексироваться при его изменении.

